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Forbes

Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Гравець із Великої Британії вгадав усі числа EuroMillions і виграв £111 млн. Це третій британський джекпот за рік.

Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн

Власник лотерейного квитка з Великої Британії виграв у п'ятницю, 25 вересня, джекпот EuroMillions обсягом 111 мільйонів фунтів стерлінгів (€129 млн). Це підтвердив оператор британської національної лотереї Allwyn, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Один таємничий гравець вгадав усі п'ять чисел – 11, 12, 15, 38, 49 – плюс два числа Lucky Star – 10 та 12 – і виграв головний приз.

Старший консультант переможців Allwyn Енді Картер сказав, що це "фантастична новина для гравця EuroMillions з Великої Британії", який отримав "суму, що змінила життя".

Це вже третій випадок, коли переможець з Великої Британії отримав джекпот цього року.

10 березня один переможець з Великої Британії зірвав джекпот у 181 мільйон фунтів стерлінгів (210,5 млн євро) – третій за величиною в історії національної лотереї Великої Британії – тоді як двоє переможців з Великої Британії розділили джекпот у 125 мільйонів фунтів стерлінгів (145,4 млн євро) з французьким гравцем у квітні.

"Обов'язково перевірте свої квитки та зв'яжіться з нами, якщо вважаєте, що можете стати щасливим переможцем сьогоднішнього вечора", – закликав Картер.

Доповнення

Рекорд найбільшого виграшу EuroMillions для гравця з Великої Британії наразі становить 195 мільйонів фунтів стерлінгів (€226,8 млн) – його виграв анонімний гравець у 2022 році.

Розіграші EuroMillions проводяться щовівторка та щоп'ятниці ввечері у дев'яти європейських країнах.

Юлія Шрамко

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