Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн
Київ • УНН
Гравець із Великої Британії вгадав усі числа EuroMillions і виграв £111 млн. Це третій британський джекпот за рік.
Власник лотерейного квитка з Великої Британії виграв у п'ятницю, 25 вересня, джекпот EuroMillions обсягом 111 мільйонів фунтів стерлінгів (€129 млн). Це підтвердив оператор британської національної лотереї Allwyn, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Один таємничий гравець вгадав усі п'ять чисел – 11, 12, 15, 38, 49 – плюс два числа Lucky Star – 10 та 12 – і виграв головний приз.
Старший консультант переможців Allwyn Енді Картер сказав, що це "фантастична новина для гравця EuroMillions з Великої Британії", який отримав "суму, що змінила життя".
Це вже третій випадок, коли переможець з Великої Британії отримав джекпот цього року.
10 березня один переможець з Великої Британії зірвав джекпот у 181 мільйон фунтів стерлінгів (210,5 млн євро) – третій за величиною в історії національної лотереї Великої Британії – тоді як двоє переможців з Великої Британії розділили джекпот у 125 мільйонів фунтів стерлінгів (145,4 млн євро) з французьким гравцем у квітні.
"Обов'язково перевірте свої квитки та зв'яжіться з нами, якщо вважаєте, що можете стати щасливим переможцем сьогоднішнього вечора", – закликав Картер.
Доповнення
Рекорд найбільшого виграшу EuroMillions для гравця з Великої Британії наразі становить 195 мільйонів фунтів стерлінгів (€226,8 млн) – його виграв анонімний гравець у 2022 році.
Розіграші EuroMillions проводяться щовівторка та щоп'ятниці ввечері у дев'яти європейських країнах.