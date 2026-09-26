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MIM-104 Patriot

Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Унаслідок атаки пошкоджено приміщення дата-центру Cosmonova, працівники не постраждали. Дані збережені, можливі перебої в роботі сервісів.

Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки

Дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

Деталі

Зазначається, що постраждало приміщення, "проте найголовніше - ніхто з працівників не постраждав".

Що стосується інфраструктури Cosmonova: завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані збережені. Сервіси продовжують функціонування на резервних майданчиках, проте наголошуємо на можливих тимчасових перебоях у роботі

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі інженери та технічні фахівці Cosmonova ретельно оцінюють масштаб пошкоджень.

Нагадаємо

Після удару по БЦ "Протасов" у частини абонентів FAUST зник інтернет через проблеми в дата-центрі Cosmonova. Масштаби та строки відновлення невідомі.

В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - Зеленський25.09.26, 19:52 • 12959 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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