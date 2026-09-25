Після удару по "Протасову" частина Києва залишилася без інтернету FAUST - ЗМІ
Київ • УНН
Після удару по БЦ «Протасов» у частини абонентів FAUST зник інтернет через проблеми в дата-центрі Cosmonova. Масштаби та строки відновлення невідомі.
У Києві повідомляють про перебої з інтернетом у FAUST після удару по бізнес-центру "Протасов" 25 вересня. Водночас кількість користувачів, яких торкнулися відключення, і строки відновлення зв’язку наразі офіційно не підтверджені. Про перебої повідомляють місцеві пабліки та медіа, пише УНН.
Деталі
Після російського удару по бізнес-центру "Протасов" у частини користувачів FAUST зник інтернет. Усе через те, що на території комплексу розташований дата-центр Cosmonova. Причини та масштаби перебоїв наразі уточнюють. Про відсутність інтернету в частини абонентів FAUST також пишуть на місцеві пабліки.
Однак станом на вечір 25 вересня немає підтверджених даних про кількість відключених абонентів, перелік адрес без інтернету та орієнтовний час повного відновлення послуг після цього удару. Також не встановлено, чи спричинені перебої пошкодженням обладнання, ліній зв’язку або проблемами з електроживленням.
Нагадаємо
Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов раніше заявив, що розподілені мережі захистять Україну від повного зникнення інтернету. Можливі локальні перебої й подорожчання послуг.