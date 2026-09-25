После удара по «Протасову» часть Киева осталась без интернета FAUST — СМИ

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают

Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают

Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают

Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают