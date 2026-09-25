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После удара по «Протасову» часть Киева осталась без интернета FAUST — СМИ

Киев • УНН

 • 596 просмотра

После удара по БЦ «Протасов» у части абонентов FAUST исчез интернет из-за проблем в дата-центре Cosmonova. Масштабы и сроки восстановления неизвестны.

После удара по «Протасову» часть Киева осталась без интернета FAUST — СМИ

В Киеве сообщают о перебоях с интернетом у FAUST после удара по бизнес-центру «Протасов» 25 сентября. В то же время количество пользователей, которых коснулись отключения, и сроки восстановления связи пока официально не подтверждены. О перебоях сообщают местные паблики и СМИ, пишет УНН.

Детали

После российского удара по бизнес-центру «Протасов» у части пользователей FAUST пропал интернет. Всё из-за того, что на территории комплекса расположен дата-центр Cosmonova. Причины и масштабы перебоев сейчас уточняются. Об отсутствии интернета у части абонентов FAUST также пишут местные паблики.

Однако по состоянию на вечер 25 сентября нет подтверждённых данных о количестве отключённых абонентов, перечне адресов без интернета и ориентировочном времени полного восстановления услуг после этого удара. Также не установлено, вызваны ли перебои повреждением оборудования, линий связи или проблемами с электроснабжением.

Напомним

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ранее заявил, что распределённые сети защитят Украину от полного исчезновения интернета. Возможны локальные перебои и подорожание услуг.

Александра Василенко

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