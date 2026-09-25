В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — Зеленский
Киев • УНН
После заседания Ставки Зеленский сообщил о защите дата-центров и объектов связи. Украина ускоряет производство перехватчиков и двигателей.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи, передает УНН.
"Провел заседание Ставки. Среди ключевых вопросов — результаты испытаний перехватчиков против российских реактивных "шахедов". Были доклады о проценте сбития, опыте команд, занимающихся перехватом. Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения и по развертыванию производства в Украине реактивных двигателей различных типов", — написал Зеленский.
Также, по его словам, был подробный доклад ГУР МО о российских технологических планах на 2027 год, а именно — о средствах, на которые рассчитывает враг, возможностях производства, использовании схем поставок компонентов в россию.
"В соответствии с угрозами корректируем наше противодействие", — добавил Зеленский.
Он добавил, что приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии — новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, которые россияне используют для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистических.
"Были приняты и дополнительные решения для защиты и гарантирования бесперебойной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи. Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб", — отметил Президент.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередной российский обстрел Украины и подтвердил атаку на крупные украинские дата-центры.
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