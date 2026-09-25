После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
Киев • УНН
Несмотря на серию переносов Киевский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской.
После длительной серии переносов Киевский районный суд Одессы всё же смог продвинуться в рассмотрении уголовного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Как сообщили источники УНН, два из трёх запланированных заседаний состоялись. Ещё одно слушание пришлось перенести по техническим причинам.
Активное рассмотрение дела на прошлой неделе скорее стало исключением на фоне того, как развивался процесс в последние месяцы. Рассмотрение уголовного дела продолжается уже почти десять месяцев, однако значительная часть запланированных заседаний так и не состоялась. Причиной этого стали неоднократные переносы из-за участия адвокатов обвиняемых врачей в других судебных процессах, ходатайства об отводе судьи и изменении подсудности.
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Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, по версии следствия, могло повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана. Суд должен выяснить, соблюдали ли врачи стандарты оказания медицинской помощи и существует ли причинно-следственная связь между их действиями (или бездействием) и смертью пациента.
Однако путь к исследованию ключевых медицинских доказательств оказался затяжным. В результате председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины регулярного отсутствия адвокатов обвиняемых врачей неуважительными и обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.
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Впоследствии защита Русакова в третий раз заявила отвод председательствующему судье. Суд отказал в его удовлетворении, однако перейти к дальнейшему рассмотрению дела в тот день также не удалось — из-за неявки самого обвиняемого.
Напомним
В последние месяцы рассмотрение дела проходит в закрытом режиме из-за необходимости защиты врачебной тайны и медицинских данных умершего пациента. В суде исследуют и цитируют медицинскую документацию, сведения о состоянии здоровья, ходе лечения и другую информацию, доступ к которой ограничен законом.
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