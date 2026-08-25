Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex

Уголовные производства по делам о врачебной халатности нередко являются одними из самых сложных в судебной практике. Большой объем медицинской документации, многочисленные экспертизы, допросы специалистов и процессуальные ходатайства делают судебный процесс длительным. Вместе с тем для таких дел закон устанавливает относительно короткие сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это означает, что чрезмерное затягивание процесса стороной защиты потенциально может привести к закрытию уголовного производства без справедливого приговора, пишет УНН.

Вопрос сроков давности по делам о медицинской халатности сегодня приобретает особую актуальность в деле врачей одесской частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело о смерти Аднана Кивана

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые своей вины не признают.

В настоящее время суд рассматривает уголовное производство по существу, дело находится на стадии исследования доказательств. Именно сейчас судья изучает медицинскую документацию, выводы судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, имеющие определяющее значение для установления причин смерти пациента и оценки действий медиков.

Однако непосредственному переходу к рассмотрению доказательств предшествовали месяцы процессуальных споров и отложений. Сторона защиты систематически срывала заседания из-за неявки адвокатов, поэтому суд был вынужден переносить слушания. Следующее заседание назначено на 3 сентября. Ожидается, что исследование доказательств по делу продолжится.

Почти месячный перерыв между заседаниями, очевидно, соответствует позиции одного из обвиняемых – хирурга и эндоскописта Виталия Русакова, который публично заявлял, что дело должно слушаться не чаще одного раза в месяц. Он также критиковал судью Виктора Чаплицкого за, по его мнению, чрезмерную интенсивность рассмотрения, хотя до этого судебные заседания неоднократно не состоялись именно из-за отсутствия представителей стороны защиты.

В целом уголовное производство в отношении врачей слушается в суде уже более 7 месяцев. За это время адвокаты заявляли отводы судьям и инициировали изменение подсудности на этапе исследования доказательств – из Приморского в Киевский районный суд Одессы. Это откинуло рассмотрение дела к началу, а сторона защиты всячески затягивала подготовительный процесс и откладывала начало рассмотрения уголовного производства по существу.

Именно на этом фоне все чаще возникает вопрос: могут ли длительные судебные процессы привести к закрытию уголовного дела в связи с истечением сроков давности, а общество так и не услышит ответа – получат ли врачи справедливое наказание в случае доказанности их вины в смерти пациента.

Закрытие по срокам давности – нереабилитирующее основание

Юристы объясняют, что в случае обвинения по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) срок давности составляет три года.

Что касается сроков давности привлечения к уголовной ответственности, они исчисляются с момента совершения преступления. В данном случае по этой статье срок давности составляет три года - отметил Ростислав Кравец в комментарии УНН.

По его словам, если в течение этого срока дело не будет рассмотрено, с учетом того, на какой стадии оно находится, производство по делу может быть закрыто именно в связи с истечением сроков давности.

Юрист Евгения Огилко в комментарии УНН отмечает, что срок давности начинает исчисляться не с момента открытия уголовного производства или уведомления о подозрении.

Срок исчисляется не с момента открытия уголовного производства, уведомления о подозрении или направления обвинительного акта в суд, а со дня совершения уголовного правонарушения. В конкретном медицинском деле начальная дата должна определяться с учётом сформулированного обвинения: времени соответствующего действия или бездействия медицинского работника — пояснила она.

По словам юристки, длительное досудебное расследование или многолетний судебный процесс сами по себе не останавливают течение срока.

Уведомление о подозрении, передача обвинительного акта в суд и другие процессуальные действия сами по себе не приостанавливают течение срока давности — подчеркнула Огилко.

Исключения прямо предусмотрены законом.

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Украины, течение срока приостанавливается, если лицо умышленно уклоняется от досудебного расследования или суда, и возобновляется после его явки с признанием или задержания — уточнила юристка.

Также срок может прерываться в случае совершения нового преступления при условиях, определённых Уголовным кодексом.

При этом, по словам юристов, если сроки давности истекли, уголовное дело может быть закрыто по ходатайству одной из сторон процесса.

В то же время Ростислав Кравец подчёркивает, что такое закрытие не означает оправдания, и как обвиняемый, так и его адвокаты могут настаивать на продолжении рассмотрения дела до вынесения приговора.

Лицо может возражать против закрытия производства и настаивать на продолжении рассмотрения дела для того, чтобы установить свою невиновность. Потому что закрытие производства в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим основанием — добавил юрист.

Это означает, что в случае закрытия дела обвинительный приговор не выносится, а виновность лица судом не устанавливается.

Почему решающим является вступление приговора в законную силу

Евгения Огилко обращает внимание ещё на одну важную особенность. Даже если суд первой инстанции успевает вынести приговор, этого недостаточно, поскольку приговор вступает в силу после его подтверждения апелляционной инстанцией или после завершения сроков на такое обжалование, если жалоба не подана.

Самого вынесения приговора недостаточно. Согласно ст. 49 Уголовного кодекса Украины, срок давности исчисляется до дня вступления обвинительного приговора в законную силу — объясняет она.

Если срок истёк во время апелляционного пересмотра, когда приговор ещё не вступил в законную силу, апелляционный суд должен решить вопрос о применении нормы о закрытии дела в связи с истечением сроков давности.

В то же время обжалование приговора в кассационной инстанции уже не влияет на этот вопрос, поскольку осуществляется после вступления приговора в законную силу.

Фактор времени в деле врачей Odrex

В деле врачей Odrex фактор времени может иметь не менее важное значение, чем результаты судебно-медицинских экспертиз или исследование доказательств. Поскольку Аднан Киван умер в конце октября 2024 года, а обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, трёхлетний срок давности, о котором говорят юристы, истекает осенью 2027 года. К этому моменту приговор должен не только быть вынесен судом первой инстанции, но и вступить в законную силу.

Учитывая, что судебное рассмотрение уже более семи месяцев сопровождается многочисленными попытками затягивания процесса, вопрос разумных сроков рассмотрения приобретает особое значение. Если суд и дальше будет затягиваться, это теоретически может поставить вопрос о применении сроков давности ещё до вступления приговора в законную силу. В таком случае, с согласия обвиняемых, уголовное производство может быть закрыто без вынесения обвинительного приговора, а суд так и не даст окончательного ответа на вопрос о виновности или невиновности врачей. Именно поэтому в таких делах своевременное и непрерывное судебное рассмотрение важно не только для соблюдения прав обвиняемых, но и для обеспечения права потерпевшей стороны и общества на получение справедливого судебного решения.

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