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Суд затягивается, блог монетизируется: как обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex превратил смерть пациента в заработок

Киев • УНН

 • 1976 просмотра

В Киевском районном суде Одессы дважды подряд перенесли заседание по делу врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Эксперты подчеркивают, что каждое откладывание приближает уголовное производство к истечению сроков давности.

Суд затягивается, блог монетизируется: как обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex превратил смерть пациента в заработок

Киевский районный суд Одессы дважды за неделю не смог продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в медицинской халатности (ч. 1 ст. 140 УК Украины), сообщает УНН

По информации собственных источников, причиной переноса обоих заседаний стала неявка адвокатов одного из обвиняемых: один из защитников находится в отпуске, другой одновременно участвует в рассмотрении другого дела. Таким образом, и 15, и 16 июля он предпочёл другой судебный процесс. 

За более чем семь месяцев судебное разбирательство в резонансном деле о смерти Аднана Кивана так и не дошло до самого важного этапа – исследования медицинских доказательств экспертом-онкологом, который должен сопоставить медицинскую документацию и выводы судебно-медицинской экспертизы. 

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Ведь из-за действий стороны защиты процесс сопровождается многочисленными переносами, изменением подсудности, отводами и другими процессуальными решениями, которые эксперты называют осознанными процессуальными манёврами. Или скорее тактикой, которая в конечном итоге может привести к тому, что дело закроют за истечением сроков давности, без решения суда. Таким образом, даже если доказательства будут свидетельствовать, что врачи Odrex виновны в смерти бизнесмена Аднана Кивана, они останутся безнаказанными и продолжат работать в медицине. 

"При грамотной работе адвокатов грань между добросовестным пользованием процессуальными правами и злоупотреблением этими правами очень тонка… Всё, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребления участников процесса процессуальными правами", – подчеркнул президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

И хотя сами обвиняемые своей вины не признают, внимание привлекает последовательность процессуальных событий. Именно тогда, когда суд приближается к исследованию медицинских доказательств – рассмотрение тормозится ходатайствами от адвокатов Русакова. Странно, ведь если обвиняемые уверены, что лечение пациента соответствовало утверждённым отраслевым стандартам (клиническим протоколам Минздрава Украины) и базировалось на принципах доказательной медицины, то почему они избегают заслушивания эксперта? 

Монетизация смерти своего пациента 

В то же время, обвиняемый Русаков, который в последние месяцы активно критикует председательствующего судью Виктора Чаплицкого и его решения, похоже, решил конвертировать свою публичность в коммерческий проект. После того, как он начал активно комментировать смерть своего пациента и публично раскрывать подробности течения его болезни, что является врачебной тайной, в его блоге появилась первая рекламная интеграция.

По крайней мере, именно такое впечатление возникает после появления постановочного видео, где Русаков на фоне Чёрного моря произносит типичные рекламные тезисы о местной платформе для обучения врачей OncoHub. Можно предположить, что она стала одним из первых рекламодателей скандального хирурга.

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Очевидно, с выбором блогера платформа промахнулась. Основная аудитория Русакова сегодня – это, скорее, не врачи. Многие люди подписались на него из-за смерти его известного и влиятельного пациента Аднана Кивана, людям интересны детали, которые Русаков смакуя рассказывает в влогах. 

Надеемся, что организаторы не планируют привлекать его ещё и в качестве спикера. Потому что тогда это будет репутационный удар не только по самому Русакову, но и по учебной платформе OncoHub.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежаще отреагировать на послеоперационные осложнения. По выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти.

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Евгений Царенко

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