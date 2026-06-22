Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него

Виталий Русаков

Обвиняемый по делу о медицинской халатности врач клиники Odrex Виталий Русаков заявил, что за последние несколько месяцев провел 45 оперативных вмешательств в клинике. При этом сам медик признает, что суд возложил на него обязанность не работать и не контактировать со свидетелями в уголовном производстве. Может ли такое признание иметь уголовно-правовые последствия и почему ситуация не ограничивается лишь формальным нарушением постановления суда, разбирался УНН.

"Суд обязал меня выполнять определенные обязанности – не работать, не общаться со свидетелями", – констатировал Русаков в суде.

При этом врач пытается оправдать свое возвращение в стены операционной Odrex тем, что судебный запрет касался конкретного юридического лица. Мол, постановление распространялось на ООО "Дом медицины", тогда как нынешнюю медицинскую деятельность он осуществляет через другую структуру – ООО "Медицинский дом "Одрекс".

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Впрочем, ключевой вопрос заключается не только в формальном названии юридического лица. Фактически речь идет о той же клинике, коллективе и должности. Именно поэтому при оценке подобных обстоятельств суд может учитывать не только корпоративную структуру предприятия, но и реальное содержание правоотношений и возможные признаки обхода судебного решения.

По мнению стороны обвинения, проблема заключается не только в факте работы в клинике. Вернувшись в Odrex, Русаков снова начал контактировать с коллегами, среди которых могут быть свидетели по уголовному производству о смерти Аднана Кивана. Именно на этот риск обращал внимание суда прокурор во время одного из заседаний.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что суд должен запретить обвиняемому контактировать со свидетелями по делу. А также подтвердил, что посты обвиняемого в социальных сетях о возобновлении профессиональной деятельности, согласно УПК Украины, могут быть использованы как доказательство в уголовном производстве.

Невыполнение решения суда, вступившего в законную силу (постановления следственного судьи и т.п.), образует состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 382 УКУ считает Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский

В случае доказательства факта умышленного невыполнения судебного решения обвиняемым, в соответствии со статьей 382 УК Украины – ему может грозить штраф, общественные работы и ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним

Во время одного из судебных заседаний прокурор заявил, что Русаков осуществлял медицинскую практику за пределами лечебного учреждения без внесения соответствующих сведений в медицинскую документацию пациентов.

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