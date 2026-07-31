Как удары по Wildberries превратились в новый фронт экономической войны – украинские атаки расшатывают банковскую систему РФ

После начала регулярных атак украинских беспилотников на логистические центры Wildberries крупнейший маркетплейс России столкнулся не только с потерей складских мощностей, но и с риском масштабных финансовых проблем. На самом деле целью таких ударов является не только нарушение логистики оккупационной армии, но и ослабление одного из крупнейших частных бизнесов РФ, который тесно связан с российской финансовой системой. УНН разбирался, почему именно Wildberries стал целью украинских атак и какие последствия это может иметь для экономики страны-агрессора.

Почему Украина начала бить по Wildberries

Первые удары по логистическим комплексам Wildberries стали частью кампании Украины по уничтожению критически важной инфраструктуры в тылу России. Если раньше украинские беспилотники в основном атаковали военные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов и аэродромы, то со временем перечень целей расширился.

Президент Владимир Зеленский объяснял, что логистические центры используются не только для гражданской торговли. По его словам, через инфраструктуру маркетплейсов могут перевозиться товары двойного назначения, элементы военного обеспечения и оборудование, необходимое для функционирования российской экономики в условиях войны.

Wildberries является крупнейшим маркетплейсом России. Компания контролирует около 45% рынка электронной коммерции страны, а её оборот по итогам 2025 года превысил 6 трлн рублей. Логистическая сеть включает десятки огромных складских комплексов, которые стали основой бизнес-модели компании.

Именно эта концентрация крупных логистических центров сделала Wildberries особенно уязвимым для атак дронов.

Удар по логистике, а не только по складам

Уничтожение склада означает гораздо больше, чем потерю помещения или товаров. Современный логистический комплекс выполняет роль транспортного узла, через который проходят миллионы товаров, после его вывода из строя компания вынуждена перенаправлять потоки на другие площадки, что увеличивает время доставки, транспортные расходы и нагрузку на другие склады.

Каждый новый удар создаёт дополнительные трудности для всей логистической системы, после серии атак компания была вынуждена искать альтернативные складские площади, в том числе за пределами России. Российские СМИ сообщали, что Wildberries рассматривал возможность аренды значительных площадей в Казахстане, одним из резервных центров также стал логистический комплекс в Беларуси, который после потери части российских мощностей приобрёл ещё большее значение.

Впрочем, быстро компенсировать потерю крупных логистических центров непросто. Новые склады необходимо найти, оборудовать, интегрировать в существующую систему и обеспечить персоналом.

Последствия выходят далеко за пределы электронной торговли

Wildberries – это не только интернет-магазин. На платформе работают сотни тысяч продавцов, которые хранят товары на складах маркетплейса, пользуются его логистикой и кредитными программами.

В случае уничтожения складов потери несут не только владельцы маркетплейса, но и десятки тысяч предпринимателей. Для многих продавцов потеря товара означает невозможность выполнять кредитные обязательства, платить налоги и продолжать деятельность.

Именно поэтому некоторые эксперты говорят о риске эффекта домино, когда проблемы одной крупной компании постепенно распространяются на смежные отрасли.

Почему всё чаще говорят о банках

Отдельное внимание украинская власть уделяет финансовому аспекту. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью DW заявил, что нарушение логистики является лишь одной из целей атак.

По его словам, Wildberries имеет огромный кредитный портфель, поэтому масштабные убытки компании могут сказаться и на крупнейших российских банках, среди которых он назвал Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и ПСБ.

"Потери могут негативно повлиять на поступления в российский бюджет и создать дополнительное социальное давление внутри страны", – сказал Подоляк.

Сходную оценку высказал совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штильерман. По его мнению, дальнейшее ослабление крупнейших маркетплейсов может увеличить проблемы банков, которые активно кредитовали этот сектор.

Насколько велики долги Wildberries

Публичной финансовой отчетности Wildberries значительно меньше, чем у его главного конкурента Ozon. В то же время из доступных документов следует, что кредитная нагрузка компании быстро росла.

Согласно российской отчетности, только краткосрочные кредиты основной операционной компании Wildberries в течение года увеличились почти в восемь раз – до более 800 млрд рублей.

Ряд российских СМИ со ссылкой на источники оценивал общую долговую нагрузку группы примерно в 1,3 трлн рублей. Часть этих кредитов, по данным медиа, приходится на ВТБ. В то же время подтвердить точную структуру кредитного портфеля независимо невозможно, поскольку полной консолидированной отчетности компания не публикует.

О чем предупреждал Центробанк России

Еще до начала ударов украинских беспилотников Банк России обращал внимание на быстрое накопление долгов крупнейшими технологическими компаниями. В своем обзоре финансовой стабильности регулятор отмечал, что совокупная задолженность крупнейших российских "бигтехов" за год выросла более чем наполовину и достигла около 2 трлн рублей.

При этом активы этих компаний увеличивались медленнее, чем долги, регулятор отдельно подчеркивал, что стремительное расширение крупных маркетплейсов сопровождается масштабными инвестициями в складскую инфраструктуру, именно эти объекты ныне стали одними из основных целей украинских атак.

Поможет ли государство

После серии ударов российские СМИ сообщали, что совладелица Wildberries Татьяна Ким обратилась к правительству РФ с просьбой о поддержке. В Кремле подтвердили, что ситуация находится под контролем правительства, однако о конкретных решениях тогда не сообщали.

В то же время представители ВТБ заявляли о готовности рассматривать различные формы кредитной поддержки компании. Это выглядит логичным, ведь банк не только является одним из крупнейших кредиторов маркетплейса, но и недавно объявил о стратегическом партнерстве с группой RWB, в которую входит Wildberries.

Вместе с тем любая масштабная государственная поддержка потребует дополнительных бюджетных ресурсов, тогда как российский бюджет уже работает в условиях значительного дефицита.

Могут ли удары изменить ситуацию

Эксперты по-разному оценивают долгосрочные последствия атак. Одни считают, что даже значительные потери отдельных складов не приведут к краху компании, поскольку государство и банки не допустят банкротства одного из крупнейших маркетплейсов страны.

Другие обращают внимание, что систематическое уничтожение логистической инфраструктуры постепенно увеличивает расходы бизнеса, усложняет обслуживание кредитов, создает проблемы для продавцов и усиливает нагрузку на финансовую систему.

В любом случае кампания ударов по Wildberries свидетельствует о расширении украинской стратегии экономического давления на Россию. Если раньше главными целями были нефтепереработка, военная промышленность и транспортная инфраструктура, то теперь все большее значение приобретают удары по логистическим цепочкам, которые обеспечивают работу одной из крупнейших отраслей российской экономики.

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