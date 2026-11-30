Вероятное вступление Украины в НАТО было лишь поводом для вторжения, на самом деле российский диктатор владимир путин хотел завоевать Украину. Об этом заявил экс-канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает УНН.

Детали

По его словам, путину неоднократно объясняли, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом говорили тогдашний президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и сам Шольц, но россия всё равно использовала эту тему как оправдание войны.

путин жаловался на то, что существуют планы размещения в Украине ракет средней и большой дальности, но никто не планировал этого и никто этого не хотел. Он стремился добиться полной демилитаризации Украины, а затем также говорил о геноциде русских. Иными словами, всё это было неправдой - сказал Шольц.

Напомним

По данным издания Onet, Польша готова оказать военную помощь странам Балтии в случае вооружённой провокации со стороны россии. Варшава не планирует ждать официального применения статьи 5 НАТО.

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