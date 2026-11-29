Польща готова надати військову допомогу країнам Балтії в разі збройної провокації з боку росії. Варшава не планує чекати на офіційне застосування статті 5 НАТО. Про це повідомляє польське видання Onet, передає УНН.

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За даними видання, у польському уряді та інших країнах НАТО обговорюють можливу реакцію на обмежений напад росії на одну з балтійських держав.

Згідно з розмовами Онета з двома ключовими міністрами, питання можливої війни з росією справді є предметом інтенсивних обговорень як у польському уряді, так і в урядах інших країн НАТО. Важливо, що очевидно, що мова не йде про напад на росію чи провокування її на війну. Суть дискусії полягає в тому, щоб знайти відповідь на питання, як реагувати у разі обмеженомасштабного нападу росії на одну з країн Балтії. Розвідка вказує на те, що росія не планує і наразі не має можливості розпочати повномасштабний напад на жодну з держав-членів НАТО. Можливо, ми маємо справу зі збройною провокацією, наприклад, окупацією невеликого містечка в одній із трьох балтійських держав - пише видання.

Як пише видання, у такій ситуації Польща теоретично має два варіанти: вона може обмежитися гуманітарною допомогою або ж втрутитися у військову діяльність, відправивши війська.

Ми можемо відправити війська після рішення НАТО, або ж ми можемо зробити це негайно, незалежно від рішень союзників. В останньому сценарії відправлення наших військ було б елементом тиску на наших союзників, щоб вони запустили статтю 5 та чітко дали росії зрозуміти, що якщо вона негайно не виведе свої війська, вона опиниться у стані війни з усією Організацією Північноатлантичного договору, до чого - додамо - москва не готова і не може собі дозволити - пише видання.

Водночас, за словами співрозмовників видання, відсутність або затримка реакції НАТО на російську провокацію фактично означатиме "фактичний кінець НАТО".

За такого сценарію, якщо подібна провокація станеться проти нашої країни, ми фактично залишимося самі. Тому наше потенційне втручання спрямоване не лише на надання допомоги країні, що зазнала нападу, але й, перш за все, на запобігання розпаду НАТО Росією. Саме тому, як запевняє нас один із двох наших урядових співрозмовників, у разі російської провокації Польща негайно направить збройні сили на допомогу атакованій балтійській державі. Важливо, що ми не чекатимемо офіційного застосування статті 5 Північноатлантичного договору; ми негайно вживемо заходів, і наші війська будуть відправлені в бойові дії - пише видання.

Натомість друге урядове джерело видання зазначає, що у Польщі нинішні сили настільки обмежені, що будь-яка допомога країнам Балтії має надаватися таким чином, щоб не послаблювати власні оборонні можливості країни.

Тому Польща воліє направити спецпідрозділи, а не, наприклад, бронетанкові підрозділи. Що стосується фундаментального питання, тобто чи втрутиться Польща у військові дії у разі збройної провокації проти однієї з балтійських країн, то серед співрозмовників Onet немає розбіжностей. Той факт, що два члени уряду надають нам таку інформацію, свідчить про те, що уряд хоче, щоб росія знала, що ідея розпуску НАТО приречена на провал. росія вдасться до збройної провокації лише тоді, коли буде переконана, що держава-член НАТО, яка зазнає нападу, не зможе розраховувати на підтримку союзників - пише видання.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дві російські ракети та безпілотник впали на польську землю в п'ятницю, 20 листопада, коли рф завдала масованого удару по сусідній Україні.