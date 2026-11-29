Польша готова оказать военную помощь странам Балтии в случае вооружённой провокации со стороны россии. Варшава не планирует ждать официального применения статьи 5 НАТО. Об этом сообщает польское издание Onet, передаёт УНН.

Детали

По данным издания, в польском правительстве и других странах НАТО обсуждают возможную реакцию на ограниченное нападение россии на одно из балтийских государств.

Согласно беседам Onet с двумя ключевыми министрами, вопрос возможной войны с россией действительно является предметом интенсивных обсуждений как в польском правительстве, так и в правительствах других стран НАТО. Важно, что очевидно: речь не идёт о нападении на россию или провоцировании её на войну. Суть дискуссии заключается в том, чтобы найти ответ на вопрос, как реагировать в случае ограниченного по масштабу нападения россии на одну из стран Балтии. Разведка указывает на то, что россия не планирует и в настоящее время не имеет возможности начать полномасштабное нападение на какое-либо из государств - членов НАТО. Возможно, мы имеем дело с вооружённой провокацией, например, оккупацией небольшого городка в одном из трёх балтийских государств - пишет издание.

Как пишет издание, в такой ситуации у Польши теоретически есть два варианта: она может ограничиться гуманитарной помощью или же вмешаться в военные действия, направив войска.

Мы можем направить войска после решения НАТО или же сделать это немедленно, независимо от решений союзников. В последнем сценарии отправка наших войск была бы элементом давления на наших союзников, чтобы они задействовали статью 5 и чётко дали россии понять, что, если она немедленно не выведет свои войска, она окажется в состоянии войны со всей Организацией Североатлантического договора, к чему - добавим - москва не готова и не может себе позволить - пишет издание.

В то же время, по словам собеседников издания, отсутствие или задержка реакции НАТО на российскую провокацию фактически будет означать "фактический конец НАТО".

При таком сценарии, если подобная провокация произойдёт против нашей страны, мы фактически останемся одни. Поэтому наше потенциальное вмешательство направлено не только на оказание помощи подвергшейся нападению стране, но и, прежде всего, на предотвращение распада НАТО из-за россии. Именно поэтому, как заверяет нас один из двух наших правительственных собеседников, в случае российской провокации Польша немедленно направит вооружённые силы на помощь атакованному балтийскому государству. Важно, что мы не будем ждать официального применения статьи 5 Североатлантического договора; мы немедленно примем меры, и наши войска будут направлены для участия в боевых действиях - пишет издание.

В свою очередь, второй правительственный источник издания отмечает, что нынешние силы Польши настолько ограничены, что любая помощь странам Балтии должна оказываться таким образом, чтобы не ослаблять собственные оборонные возможности страны.

Поэтому Польша предпочитает направить спецподразделения, а не, например, бронетанковые подразделения. Что касается фундаментального вопроса, то есть вмешается ли Польша в военные действия в случае вооружённой провокации против одной из балтийских стран, то среди собеседников Onet разногласий нет. Тот факт, что два члена правительства предоставляют нам такую информацию, свидетельствует о том, что правительство хочет, чтобы россия знала: идея роспуска НАТО обречена на провал. россия прибегнет к вооружённой провокации только тогда, когда будет убеждена, что подвергшееся нападению государство - член НАТО не сможет рассчитывать на поддержку союзников - пишет издание.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда рф нанесла массированный удар по соседней Украине.