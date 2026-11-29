Каким будет период с 30 ноября по 6 декабря 2026 года для Украины и мира, на какие события стоит обратить внимание и что ожидает представителей всех знаков зодиака — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Подробности

Вторая половина ноября и декабрь 2026 года, на мой взгляд, являются одним из важнейших периодов года в гороскопе Украины. Процессы, начавшиеся примерно две недели назад, могут иметь далеко идущие последствия для будущего нашего государства. И это может быть лишь началом масштабных изменений — говорит Ксения Базиленко.

По ее словам, на повестке дня — формирование новых стратегических партнерств, восстановление прежних международных связей, пересмотр договоренностей, важные законодательные инициативы и открытие новых экономических и политических возможностей.

Особенно важным для Украины может стать понедельник, 30 ноября. Уже в начале недели не исключаю знаковых международных встреч, дипломатических переговоров, резонансных заявлений и обнародования важной информации о будущем нашего государства. Благоприятные астрологические показатели указывают на возможность получения существенной материальной поддержки из-за рубежа в течение недели. Речь идет о дополнительном финансировании, новых пакетах помощи, поддержке оборонного сектора и восстановлении инфраструктуры. Также не исключаю обнадеживающих новостей о результатах деятельности Сил обороны Украины и успешном выполнении военных задач — отмечает эксперт.

В то же время, по мнению астролога, особенно резонансным может стать и период 3–5 декабря.

Возможны громкие политические скандалы, журналистские расследования, разоблачение коррупционных схем, обнародование компрометирующей информации и острые дискуссии вокруг деятельности представителей государственной власти. Отдельные внутриполитические события могут получить международную огласку. Несмотря на все сложности, в гороскопе Украины открывается своеобразное окно возможностей для позитивных изменений. Многое будет зависеть от политической мудрости руководства нашего государства, дипломатического мастерства и умения отстаивать национальные интересы — объясняет Базиленко.

Мир: много шума, громких обещаний, но мало реальных действий

Масштабная перестройка мирового порядка продолжается. Юпитер, находясь вблизи Южного лунного узла, постепенно замедляет свое движение перед переходом в ретроградную фазу. Ближайшие две недели могут стать периодом своеобразной политической паузы. На мировую политическую арену могут возвращаться бывшие лидеры, будут возобновляться дискуссии по поводу прежних договоренностей, пересматриваться стратегии и сферы влияния — говорит астролог.

По ее словам, особенно насыщенным будет начало недели.

Не исключаю громких скандалов вокруг сильных мира сего, сенсационных разоблачений, информационных провокаций и противоречивых заявлений. Переговоров, обещаний и политических деклараций может быть много, однако, на мой взгляд, не стоит ожидать быстрых практических результатов. Информационный шум может значительно преобладать над реальными действиями — добавила эксперт.

Она также отмечает, что напряженной может стать и вторая половина недели, особенно 4 декабря.

Напряженный аспект Марса к Урану указывает на возможность обострения существующих военных конфликтов, общественных протестов, резких политических решений, техногенных аварий и технологических сбоев. Будут усиливаться категоричность, непримиримость и нежелание идти на компромиссы — подчеркнула Ксения Базиленко.

Природные явления и погодные аномалии

С астрологической точки зрения, на этой неделе особенно активной может быть воздушная стихия. Не исключаю сильных порывистых ветров, штормов, резких изменений погодных условий и связанных с ними перебоев в работе транспорта.

Особого внимания заслуживает период 3–5 декабря. Рекомендую внимательно следить за метеорологическими прогнозами в своем регионе и не игнорировать официальные штормовые предупреждения — подчеркнула эксперт.

Личная жизнь: испытание чувств

По словам астролога, 4 декабря Венера переходит в знак Скорпиона, а уже 5 декабря соединяется с Луной, поэтому эмоциональный фон может стать значительно напряженнее.

Могут обостриться ревность, подозрительность, давние обиды, недоверие и желание контролировать близких. Чувства станут глубже, страсти сильнее, а реакции — острее. Особенно важно в конце недели не поддаваться на провокации, не принимать судьбоносных решений под влиянием эмоций и не разрушать отношения из-за сиюминутной обиды — отметила экспертка.

В то же время среди наиболее благоприятных дней недели специалистка назвала следующие:

30 ноября — важный, но противоречивый день. Благоприятен для стратегического планирования, серьёзных переговоров и тщательно обдуманных решений;

1 декабря — время пересмотра планов, завершения дел и исправления ошибок;

2 декабря — благоприятный день для работы с документами, обучения, аналитической и интеллектуальной деятельности;

3 декабря — большой воздушный тригон открывает возможности для творчества, новых идей, общения и нестандартных решений. Особенно благоприятными будут утренние часы;

4–6 декабря — период повышенной эмоциональности и конфликтности. Стоит избегать необдуманных поступков, рискованных финансовых операций и излишней категоричности.

Главная рекомендация недели — не путать громкие слова с реальными действиями, а временные трудности — с отсутствием перспектив. Сохраняйте холодный разум, эмоциональное равновесие и способность видеть возможности даже в самых сложных обстоятельствах. Для Украины этот период может стать не только временем серьёзных испытаний, но и началом важных позитивных преобразований. — резюмировала экспертка.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на период с 30 ноября по 6 декабря 2026 года

Овен

Перед вами открываются новые горизонты. Могут появиться интересные перспективы, связанные с обучением, поездками за границу, профессиональным развитием или сотрудничеством с иностранцами. Удачное время для разработки долгосрочных планов. В то же время рабочие обязанности потребуют значительной концентрации. Во второй половине недели возможны непредвиденные расходы или изменения рабочего графика. В выходные будьте внимательны к общим финансам и эмоциональным потребностям партнёра.

Совет недели: не пытайтесь контролировать всё одновременно. Сосредоточьтесь на том, что приближает вас к большой цели.

Телец

Неделя может поднять важные вопросы финансовой стабильности, совместного имущества, кредитов и материальных обязательств. Благоприятный период для пересмотра бюджета и поиска дополнительных источников дохода. В начале недели особого внимания потребуют семейные дела. Возможны интересные события, связанные с детьми. С переходом Венеры в Скорпион активизируется сфера партнёрских отношений. Выходные могут подарить романтические встречи, страстные признания или возвращение к давним нерешённым вопросам.

Совет недели: не проверяйте чувства близкого человека ревностью и провокациями. Откровенный разговор будет гораздо эффективнее.

Близнецы

В центре внимания — партнёрство, переговоры и взаимные договорённости. Возможны интересные предложения о сотрудничестве, новые клиенты или пересмотр условий действующих контрактов. Особенно благоприятным может стать четверг, 3 декабря. Новые идеи, творчество, общение и неожиданные знакомства способны открыть перед вами интересные перспективы. Однако в пятницу возможны непредвиденные изменения планов, семейные разногласия или бытовые проблемы. Не спешите реагировать на раздражители.

Совет недели: оставляйте пространство для манёвра. Не привязывайтесь к одному сценарию развития событий.

Рак

Наступает продуктивный период для совершенствования профессиональных навыков, организации рабочего процесса и формирования полезных привычек. В начале недели могут появиться интересные финансовые возможности или новые идеи относительно заработка. Среда благоприятна для работы с документами, важных разговоров и решения организационных вопросов. В конце недели Венера активизирует сферу любви, творчества и удовольствий. Возможны романтические знакомства, приятные события, связанные с детьми, или возвращение вдохновения.

Совет недели: не превращайте свою жизнь в бесконечный список обязанностей. Оставьте время для того, что приносит вам настоящую радость.

Лев

Один из самых ярких знаков этой недели! Особенно интересным может стать понедельник, 30 ноября. Возможны важные встречи, перспективные предложения, повышенное внимание к вашей личности и возвращение к проектам, которые ранее не удалось реализовать. Юпитер в вашем знаке постепенно замедляет своё движение. Наступает время переоценить собственные амбиции, достижения и дальнейшие цели. Во второй половине недели будьте осторожны в финансовых вопросах. Не позволяйте желанию произвести впечатление на окружающих стать причиной лишних расходов.

Совет недели: не доказывайте свою значимость словами. Ваши результаты скажут о вас гораздо больше.

Дева

Марс в вашем знаке наделяет огромным запасом энергии, решительности и желания действовать. Начало недели может быть чрезвычайно продуктивным. Вы способны справиться с задачами, которые долго откладывали. Однако во второй половине недели напряжение может достичь предела. Особенно 4 декабря возможны противоречия с руководством, неожиданные профессиональные изменения или ситуации, требующие быстрой реакции. Не перегружайте себя физически, избегайте спешки за рулём и импульсивных решений.

Совет недели: не тратьте колоссальный запас энергии на борьбу со всеми вокруг. Направьте его на собственное развитие и конкретные результаты.

Весы

Неделя будет благоприятствовать активному общению, обучению, коротким поездкам и установлению полезных контактов. Могут появиться интересные идеи относительно профессионального развития или продвижения собственных проектов. Особенно перспективной может стать первая половина четверга, 3 декабря. Используйте это время для творчества, презентаций, переговоров и самореализации. С переходом Венеры в Скорпион актуальными станут вопросы заработка, материальных ценностей и финансовой независимости.

Совет недели: научитесь достойно оценивать свой труд. Не соглашайтесь на невыгодные условия лишь ради сохранения хороших отношений.

Скорпион

Главной темой недели могут стать финансы, материальная стабильность и переоценка собственных возможностей. Благоприятный период для поиска новых источников дохода и пересмотра стоимости своих услуг. В начале недели возможны интересные профессиональные новости, важные встречи или активизация карьерных вопросов. 4 декабря Венера переходит в ваш знак, усиливая личный магнетизм, чувственность и привлекательность. В то же время её соединение с Луной может сделать выходные чрезвычайно эмоциональными.

Совет недели: используйте свою привлекательность для создания гармонии, а не для манипулирования чувствами других людей.

Стрелец

Солнце в вашем знаке способствует самореализации, повышению активности и желанию начать новый жизненный этап. Вы можете оказаться в центре внимания, получить интересные предложения или почувствовать потребность в масштабных изменениях. Марс активизирует профессиональную сферу, усиливая амбиции и стремление добиться большего. Однако в конце недели возможны противоречия между карьерными интересами и личными отношениями. На выходных позвольте себе побыть наедине с собой, восстановить силы и разобраться в собственных чувствах.

Совет недели: не давайте обещаний, которые трудно выполнить. Лучше сделать меньше, но качественно.

Козерог

Для вас наступает период внутренней перестройки, подведения итогов и подготовки к новому жизненному циклу. Не стоит спешить с обнародованием своих планов. Сейчас многие важные дела эффективнее решать за кулисами. Могут вернуться вопросы, связанные с общими финансами, инвестициями или давними материальными обязательствами. В конце недели активизируется сфера дружбы и коллективной деятельности. Возможны приятные встречи, восстановление старых знакомств или поддержка единомышленников.

Совет недели: отдых — это тоже часть стратегии успеха. Не требуйте от себя постоянной продуктивности.

Водолей

Неделя открывает интересные перспективы в сфере коллективных проектов, социальных контактов и реализации долгосрочных замыслов. В начале недели особого внимания потребуют партнёрские отношения. 3 декабря — ваш звёздный день! Большой воздушный тригон может подарить вдохновение, оригинальные идеи, интересные знакомства и нестандартные решения. Во второй половине недели будьте осторожны с общими финансами, кредитами и рискованными вложениями. Переход Венеры в Скорпион может способствовать повышению вашей профессиональной привлекательности и популярности.

Совет недели: смело предлагайте новые идеи, но не рискуйте стабильностью ради кратковременных эмоций.

Рыбы

В центре внимания — карьера, профессиональная репутация и достижение поставленных целей. Возможны важные разговоры с руководством, новые обязанности или перспективы профессионального роста. В начале недели стоит уделить внимание организации рабочего процесса и собственному самочувствию. Во второй половине недели возможны напряжённые ситуации в партнёрских и семейных отношениях. Не позволяйте чужим эмоциям нарушать ваше внутреннее равновесие. Выходные благоприятны для культурного отдыха, обучения, новых впечатлений и общения с людьми, которые вас вдохновляют.

Совет недели: будьте доброжелательны, но не забывайте о собственных границах. Дипломатичность не означает отказ от своих интересов.

Пусть эта неделя принесёт каждому из вас мудрость в решениях, гармонию в душе и новые возможности для осуществления мечтаний — подвела итог экспертка.

Солярий Украины: астролог спрогнозировала стране год трансформационных решений и возможных переговоров