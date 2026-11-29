Атака дронами на Синельниково: двое 17-летних парней в больнице

В Генштабе заявили, что на Покровском направлении уничтожены 29 оккупантов

Синоптики дали прогноз на 1 декабря — чего ожидать

В день памяти жертв Голодомора россия цинично ударила по зерновому складу в Одесской области

В ОП ответили, кто будет определять ограничения для публикаций о разрушении критической инфраструктуры

29 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

В ОП отреагировали на "слухи" о возможной замене "Мадяра" на посту командующего СБС

В Украине хотят запретить СМИ писать о разрушении критической инфраструктуры

Причастная к запускам "Орешника" воинская часть, управляющая полигоном "Капустин Яр", попала под санкции