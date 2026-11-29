Ветераны теперь могут онлайн записаться на консультацию к врачу
Киев • УНН
В приложении "Социальная защита МВД" ветераны могут подать запрос на консультацию к врачу. Услуга также доступна через портал МВД.
В мобильном приложении "Социальная защита МВД" стала доступна новая функция, позволяющая онлайн подать запрос на консультацию врача Государственного учреждения "Главный медицинский клинический центр Министерства внутренних дел Украины". Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, уволенные со службы в связи с получением ранения или освобождением из плена вследствие вооружённой агрессии российской федерации против Украины во время полномасштабной войны:
- военнослужащие Национальной гвардии Украины;
- военнослужащие Государственной пограничной службы Украины;
- лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
- полицейские.
Указывается, что возможность подать запрос на консультацию врача также остаётся доступной через кабинет пострадавшего в разделе "Социальная защита" на портале "Единое окно для граждан" официального веб-сайта МВД.
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