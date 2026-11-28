Илон Маск. REUTERS/Evan Vucci

В субботу бизнесмен Илон Маск сообщил в публикации в социальной сети X, что компания Google заинтересована в аренде дополнительных вычислительных мощностей у SpaceX, однако не привёл никаких подробностей, передаёт УНН.

Как сообщает Reuters, SpaceX уже имеет многолетнее соглашение о предоставлении облачных услуг с Google, заключённое ещё до громкого выхода последней на биржу (IPO). Согласно условиям соглашения, о котором было объявлено в июне, Google будет ежемесячно выплачивать SpaceX 920 миллионов долларов в период с октября текущего года по июнь 2029 года.

Эти вычислительные мощности включают около 110 000 графических процессоров (GPU) производства Nvidia, а также центральные процессоры (CPU), оперативную память и другие сопутствующие компоненты.

Спрос на вычислительную инфраструктуру стремительно вырос после появления сервисов на базе генеративного искусственного интеллекта, что побудило технологические компании вкладывать значительные средства в центры обработки данных, оснащённые передовыми чипами Nvidia и других производителей.

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В мае компания Anthropic, конкурент Google, сообщила о заключении соглашения об использовании вычислительных ресурсов SpaceX.

В июньской отчётности для регулирующих органов SpaceX раскрыла информацию о соглашениях о предоставлении вычислительных мощностей компаниям Anthropic и Google; общая стоимость этих договорённостей превышает 70 миллиардов долларов.

SpaceX также наращивает свои вычислительные мощности, расширяя их за пределы уже существующего центра в районе Мемфиса. В этом месяце компания заявила, что планирует инвестировать более 74 миллиардов долларов в новый объект с суперкомпьютерами, который разместится на «Звёздной базе» (Starbase) в долине Рио-Гранде (штат Техас), а также во второй комплекс в округе Кочис (штат Аризона).

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