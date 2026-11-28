Ілон Маск. REUTERS/Evan Vucci

У суботу бізнесмен Ілон Маск повідомив у дописі в соцмережі X, що компанія Google зацікавлена ​​в оренді додаткових обчислювальних потужностей у SpaceX, однак не навів жодних подробиць, передає УНН.

Як повідомляє Reuters, SpaceX вже має багаторічну угоду про надання хмарних послуг із Google, укладену ще до гучного виходу останньої на біржу (IPO). Згідно з умовами угоди, про яку було оголошено в червні, Google щомісяця сплачуватиме SpaceX 920 мільйонів доларів у період із жовтня поточного року до червня 2029 року.

Ці обчислювальні потужності включають близько 110 000 графічних процесорів (GPU) виробництва Nvidia, а також центральні процесори (CPU), оперативну пам’ять та інші супутні компоненти.

Попит на обчислювальну інфраструктуру стрімко зріс після появи сервісів на базі генеративного штучного інтелекту, що спонукало технологічні компанії вкладати значні кошти в центри обробки даних, оснащені передовими чіпами від Nvidia та інших виробників.

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У травні компанія Anthropic, конкурент Google, повідомила про укладення угоди щодо використання обчислювальних ресурсів SpaceX.

У червневій звітності для регуляторних органів SpaceX розкрила інформацію про угоди щодо надання обчислювальних потужностей компаніям Anthropic і Google; загальна вартість цих домовленостей перевищує 70 мільярдів доларів.

SpaceX також нарощує свої обчислювальні потужності, розширюючи їх за межі вже наявного центру в районі Мемфіса. Цього місяця компанія заявила, що планує інвестувати понад 74 мільярди доларів у новий об’єкт із суперкомп’ютерами, який розміститься у "Зоряній базі" (Starbase) у долині Ріо-Гранде (штат Техас), а також у другий комплекс в окрузі Кочіс (штат Аризона).

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