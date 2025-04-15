Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.