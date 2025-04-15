Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
Google оновлює Gmail та пропонує користувачам обрати: покращені ШІ-функції з обробкою даних чи обмежену версію з підвищеною конфіденційністю. Рішення впливає на роботу сервісу.
Культовий фільм "Чарівник країни Оз" буде трансформовано за допомогою генеративного ШІ Google для показу у розважальному комплексі The Sphere. Алгоритми не тільки масштабують відео, а й додадуть нові деталі.
Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.
Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.
Члени Ради нацбезпеки Трампа, включно з Майком Волцем, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail. Волц обговорював чутливі теми з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.
Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Розробники Mozilla виявили небезпечну уразливість у Firefox, яку вже використано. Компанія випустила виправлення для версій 136.0.4, ESR 115.21.1 та 128.8.1.
Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.
Фармкомпанії активно рекламують ліки, особливо на ТБ, перекладаючи витрати на пацієнтів. До 90% вартості безрецептурних препаратів може складати реклама, що суперечить практиці ЄС.
Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.
Apple планує додати в Apple Watch камеру з ШІ для розпізнавання об'єктів та перекладу тексту. Компанія прагне інтегрувати цю функцію в майбутні пристрої, зокрема AirPods.
Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.
Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.
Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.
Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.
Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.
OpenAI та Google хочуть вільного доступу до авторських матеріалів для навчання ШІ. Понад 400 зірок Голлівуду обурені та просять Трампа відхилити пропозицію, щоб захистити творчість.
Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі з виходом iOS 19. Це дозволить користувачам спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами, безпосередньо через навушники.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Новий рік за календарем ацтеків, Всесвітній тиждень знань про мозок та інші події.
Google планує придбати AdHawk Microsystems, виробника технології відстеження очей, за 115 мільйонів доларів. Цей крок є частиною стратегії Google зі створення нових гарнітур і розумних окулярів.
Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.
Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.
Голландська організація подала колективний позов проти Sony від імені 3 млн користувачів PlayStation. Компанію звинувачують у завищенні цін на цифрові ігри до 47% через монопольне становище.
Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.
xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok-3 з обчислювальною потужністю в 10 разів більшою за попередника. Модель включає DeepSearch та перевершує конкурентів, буде доступна для підписників Premium+ в X.
Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.
Apple планує змінити дизайн камер в iPhone 17 Pro, розмістивши їх у новій прямокутній панелі із закругленими кутами. Камери будуть розташовані трикутником зліва, а спалах, мікрофон і LiDAR - вертикально справа.