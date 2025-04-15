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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18341 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129770 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125177 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 123988 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127202 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

Новини Світу • 08:05 • 5460 перегляди

Gmail оновлює безпековий функціонал: ось що вибирати, коли Google запитає вас

Google оновлює Gmail та пропонує користувачам обрати: покращені ШІ-функції з обробкою даних чи обмежену версію з підвищеною конфіденційністю. Рішення впливає на роботу сервісу.

Новини Світу • 11 квітня, 15:20 • 11434 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

Культовий фільм "Чарівник країни Оз" буде трансформовано за допомогою генеративного ШІ Google для показу у розважальному комплексі The Sphere. Алгоритми не тільки масштабують відео, а й додадуть нові деталі.

Культура • 11 квітня, 13:19 • 50513 перегляди

Amazon, Google і Microsoft використовують тонни води в і так найпосушливіших регіонах світу

Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.

Новини Світу • 9 квітня, 14:15 • 9922 перегляди

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому

Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.

Економіка • 3 квітня, 13:57 • 10285 перегляди

Радник Трампа використовував Gmail для обговорення військових питань – WP

Члени Ради нацбезпеки Трампа, включно з Майком Волцем, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail. Волц обговорював чутливі теми з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.

Політика • 1 квітня, 21:02 • 10558 перегляди

ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.

Економіка • 1 квітня, 18:30 • 14955 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32746 перегляди

Mozilla випустила екстрене виправлення критичної уразливості Firefox

Розробники Mozilla виявили небезпечну уразливість у Firefox, яку вже використано. Компанія випустила виправлення для версій 136.0.4, ESR 115.21.1 та 128.8.1.

Новини Світу • 28 березня, 15:17 • 25933 перегляди

Microsoft додає "глибоке міркування" ШІ в Copilot для досліджень та аналізу даних

Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.

Технології • 26 березня, 15:34 • 21380 перегляди
Ексклюзив

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Фармкомпанії активно рекламують ліки, особливо на ТБ, перекладаючи витрати на пацієнтів. До 90% вартості безрецептурних препаратів може складати реклама, що суперечить практиці ЄС.

Економіка • 26 березня, 14:20 • 310660 перегляди

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік - Федоров

Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.

Економіка • 24 березня, 10:15 • 42111 перегляди

Apple планує вбудувати відеокамеру та ШІ у свої годинники для аналізу навколишнього світу

Apple планує додати в Apple Watch камеру з ШІ для розпізнавання об'єктів та перекладу тексту. Компанія прагне інтегрувати цю функцію в майбутні пристрої, зокрема AirPods.

Новини Світу • 24 березня, 02:36 • 47254 перегляди

Синоптик - штучний інтелект: вчені США представили нову систему прогнозування погоди

Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.

Новини Світу • 23 березня, 02:18 • 33241 перегляди

Норвежець судитиметься OpenAI: ChatGPT вигадав, що чоловіка звинувачують у вбивстві власних дітей

Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.

Новини Світу • 21 березня, 15:03 • 21068 перегляди

Google погодилася виплатити $28 млн через звинувачення у нерівному ставленні до працівників

Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.

Новини Світу • 20 березня, 09:39 • 7408 перегляди

Рекап п’ятого сезону "Закрив Раунд": пригадуємо найцікавіші випуски головного подкасту про технології

Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.

Технології • 19 березня, 16:52 • 18288 перегляди

Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ

Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.

Новини Світу • 18 березня, 13:09 • 10800 перегляди

Понад 400 зірок закликають Трампа зупинити спроби OpenAI "експлуатувати" Голлівуд

OpenAI та Google хочуть вільного доступу до авторських матеріалів для навчання ШІ. Понад 400 зірок Голлівуду обурені та просять Трампа відхилити пропозицію, щоб захистити творчість.

Культура • 18 березня, 08:55 • 20463 перегляди

AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі з виходом iOS 19. Це дозволить користувачам спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами, безпосередньо через навушники.

Новини Світу • 14 березня, 00:00 • 19298 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16622 перегляди

Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою, День посадки квітів: що ще відзначають 12 березня 

12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Новий рік за календарем ацтеків, Всесвітній тиждень знань про мозок та інші події.

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Google планує придбати стартап із відстежування очей для створення окулярів майбутнього

Google планує придбати AdHawk Microsystems, виробника технології відстеження очей, за 115 мільйонів доларів. Цей крок є частиною стратегії Google зі створення нових гарнітур і розумних окулярів.

Технології • 12 березня, 00:15 • 13043 перегляди

Amazon представила Ocelot - революційний квантовий чіп, що може змінити майбутнє обчислень

Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.

Технології • 27 лютого, 16:09 • 20205 перегляди

Новий ШІ Grok AI Маска назвав Трампа і свого творця гідними смертної кари: xAI проводить розслідування

Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.

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Sony звинувачують у монополії та завищенні цін на ігри

Голландська організація подала колективний позов проти Sony від імені 3 млн користувачів PlayStation. Компанію звинувачують у завищенні цін на цифрові ігри до 47% через монопольне становище.

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Meta планує прокласти підводний інтернет-кабель, що охоплює всю земну кулю

Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.

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xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok-3 з обчислювальною потужністю в 10 разів більшою за попередника. Модель включає DeepSearch та перевершує конкурентів, буде доступна для підписників Premium+ в X.

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Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

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iPhone 17 Pro отримає нову прямокутну панель камери з унікальним розташуванням: що відомо про новинку

Apple планує змінити дизайн камер в iPhone 17 Pro, розмістивши їх у новій прямокутній панелі із закругленими кутами. Камери будуть розташовані трикутником зліва, а спалах, мікрофон і LiDAR - вертикально справа.

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