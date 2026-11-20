Компанія Anthropic стала публічною, залучаючи загалом 81,3 мільярда доларів, включаючи 1,95 мільярда доларів для своїх семи засновників, кожен із яких виділив близько 3,4 мільйона акцій для продажу в межах IPO. Про це УНН пише з посиланням на TechCrunch.

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За підвищеного рівня ціни IPO у 83 долари за акцію це означає, що кожен із них отримав близько 280 мільйонів доларів до вирахування комісійних зборів та податків. Схоже, вони розрахували кількість акцій, які планували продати, щоб отримати приблизно 250 мільйонів доларів кожен, якщо ціна акцій досягне 74 доларів. Це була середня ціна з початкового діапазону цін Anthropic. Таким чином, кожен із них отримав приблизно на 30 мільйонів доларів більше, ніж, можливо, розраховував, вказує видання.

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У документах, поданих перед IPO, компанія Anthropic натякнула, що засновники зацікавлені у цьому не лише заради грошей. Компанія заявила, що кожен із засновників зобов'язався направити 80% своїх особистих акцій на благодійність.

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Однак, "якщо комусь із них буде важко прожити на чверть мільярда доларів", вони можуть скоротити свої благодійні зобов'язання, зазначає видання. Компанія підкреслює, що ці зобов'язання є "добровільними висловлюваннями благодійних намірів кожного із співзасновників, що відкликаються, і не є юридично зобов'язуючими зобов'язаннями".

Після того, як IPO увійшло в історію, були й інші цікаві цифри, що заслуговують на увагу:

104,8 мільярда доларів. Саме стільки Anthropic залучила до своєї скарбниці (з можливістю збільшення до 117 мільярдів доларів, якщо банкіри викуплять усі свої акції). Крім продажу звичайних акцій класу А компанія також продала раніше оголошені спеціальні неголосуючі акції класу N на суму 26 мільярдів доларів найбільшим технологічним компаніям галузі. Nvidia придбала ці акції класу N на 10 мільярдів доларів, Google — на 10 мільярдів доларів, а AMD, Broadcom, Micron, Microsoft і TSMC розділили частину, що залишилася. Для порівняння: коли Facebook провів своє рекордне на той момент IPO у 2012 році, компанія залучила 16 мільярдів доларів на день IPO;

28% акцій дісталися Amazon та Google разом узятим. У підсумку, за вищої ціни акцій IPO, Google у результаті володів 13,4% компанії. Amazon також тепер має велику частку в Anthropic, тому що коли вона раніше інвестувала в лабораторію ШІ як стартап, їй були надані векселі, які можна було конвертувати в акції. Вона конвертувала невеликий відсоток із них у межах IPO, отримавши в результаті 14,6% акцій. Якби Amazon конвертувала усі свої активи, вона могла б володіти майже 24% акцій. За даними лабораторії штучного інтелекту, наразі двом найбільшим хмарним провайдерам належить 28% акцій Anthropic;

понад 1 трильйон доларів. Хоча залучення майже 105 мільярдів доларів, що забезпечили Anthropic майже 230 мільярдів доларів оборотного капіталу (поряд з наявним капіталом), є приголомшливим досягненням, потреба компанії в майбутньому капіталі все ще набагато вище. Станом на 30 вересня 2026 року, Anthropic потребує приблизно 70,7 мільярдів доларів лише для покриття своїх зобов'язань з обчислювальних ресурсів та інфраструктури протягом наступних 12 місяців. Для покриття цих зобов'язань до кінця 2030 року їй потрібно 451,6 мільярда доларів. Крім того, компанія накопичила сотні мільярдів доларів інших зобов'язань, які або є умовними (і можуть не відбутися), або ще не оцінені. Загалом компанія заявила про плани інвестувати в інфраструктуру на суму від 1,05 до 1,08 трильйона доларів у найближчому майбутньому.

"Це було масштабне IPO. Але керувати таким бізнесом дуже дорого", - підсумовує видання.

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