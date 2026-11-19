ШІ-гігант Anthropic залучив 81,3 мільярда доларів під час найбільшого в історії дебюту на фондовому ринку (IPO) після збільшення обсягу розміщення акцій, що оцінило виробника чат-ботів Claude в 1,5 трильйона доларів. Ця угода спростовує побоювання щодо торгів ШІ та перспектив залучення коштів для технологічних компаній. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Перший великий розробник передових ШІ-моделей, що вийшов на біржу, Anthropic в середу, 18 листопада, встановив ціну своїх акцій на рівні 83 долари за штуку, що вище за початковий діапазон від 70 до 78 доларів, що свідчить про високий попит на акції з боку інвесторів.

Раніше в середу агентство Reuters першим повідомило, що компанія збільшила кількість акцій, що продаються, приблизно на 19% до 980 мільйонів акцій. Збільшений обсяг IPO перевершив попередній рекордний дебют SpaceX Ілона Маска у червні.

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Загальний обсяг угоди становить 107,3 ​​мільярда доларів, включаючи ще 26 мільярдів доларів, які Anthropic залучає за допомогою приватного розміщення акцій за ціною IPO, як показали документи.

Anthropic виходить на публічний ринок, попри те, що ситуація для акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, стала складною, зазначає видання.

В останні тижні виробники мікросхем і хмарні компанії, які залучили сотні мільярдів доларів для фінансування своїх масштабних планів витрат, опинилися під тиском через побоювання з приводу оцінки зростання витрат на інфраструктуру ШІ і раптової відставки Дженсена Хуанга з Nvidia, одного зі стовпів зростання галузі.

У той же час Anthropic зіткнулася з питаннями про свої перспективи та здатність підтримувати швидке зростання у міру посилення конкуренції у галузі.

Арміна Розенберг, портфельний менеджер і співзасновник Minotaur Capital, яка очікує на розподіл акцій Anthropic, заявила, що IPO компанії є корисним показником інтересу інвесторів до ШІ.

"Але одного виходу на біржу недостатньо, щоб втихомирити дебати. Зараз існує справжня стіна побоювань, і для її подолання знадобиться кілька чинників. Як тільки Anthropic публічно відзвітує, це стане одним із найчіткіших тестів на те, чи витримує економіка штучного інтелекту", - сказала вона.

З урахуванням усіх випущених акцій IPO оцінює компанію приблизно в 1,5 трильйона доларів, включаючи такі цінні папери, як опціони на акції та акції з обмеженнями. Без урахування всіх випущених акцій оцінка становить близько 1,1 трильйона доларів.

Ф'ючерси на американські акції зросли після публікації деталей IPO Anthropic, тоді як азійські технологічні акції залишалися під тиском на тлі ширших побоювань із приводу торгівлі ШІ. Anthropic має почати торги на Nasdaq у четвер, 19 листопада, під тикером ANT.

Успішний дебют може вселити впевненість в інші компанії, які очікують на вихід на публічні ринки. Очікується, що найближчий конкурент Anthropic, OpenAI, планує провести лістинг уже наступного року.

Goldman Sachs та Morgan Stanley є провідними андеррайтерами розміщення акцій Anthropic, у якому бере участь синдикат із 22 банків. Ці два банки також виступали провідними андеррайтерами IPO SpaceX на початку цього року.

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