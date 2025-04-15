Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4. 1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.
13 квітня відзначають Вербну неділю, Міжнародний день поцілунків, День гри "Ерудит" і вшановують пам’ять святого Артемона. Віряни несуть до храму вербові гілки та вітають один одного.
OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.
Гіларі Свонк заявила, що на початку її кар'єри Голлівуд був патріархальним, що ускладнювало ролі. Акторка додала, що її не влаштовувало, коли їй вказували, як саме поводитися жінці.
Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.
OpenAI випустила оновлення для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Тепер ІІ-помічник рідше перериває користувачів, а для платних підписників покращено індивідуальність голосового помічника.
Apple планує додати в Apple Watch камеру з ШІ для розпізнавання об'єктів та перекладу тексту. Компанія прагне інтегрувати цю функцію в майбутні пристрої, зокрема AirPods.
Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.
Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.
OpenAI та Google хочуть вільного доступу до авторських матеріалів для навчання ШІ. Понад 400 зірок Голлівуду обурені та просять Трампа відхилити пропозицію, щоб захистити творчість.
Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.
Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.
Китайські розробники представили автономного ШІ-агента Manus, здатного самостійно виконувати складні завдання без людського контролю. Система може керувати кількома субагентами та працювати асинхронно, виконуючи такі завдання як пошук житла чи підбір персоналу.
OpenAI випустила нову мовну модель GPT-4. 5, яка є найбільшою та найкращою для чату на даний момент. Модель отримала покращену здатність розпізнавати шаблони та менше схильна до галюцинацій, доступ до неї спочатку отримають розробники та власники ChatGPT Pro.
Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.
Чат-бот Grok від xAI припинив відповідати на запити щодо дезінформації від Маска і Трампа. Зміни були внесені колишнім співробітником без схвалення керівництва компанії.
Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.
xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok-3 з обчислювальною потужністю в 10 разів більшою за попередника. Модель включає DeepSearch та перевершує конкурентів, буде доступна для підписників Premium+ в X.
OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.
Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.
Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.
OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.
Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.
OpenAI запустила резидентство даних у Європі для відповідності місцевим вимогам щодо суверенітету даних. Нова система дозволяє обробляти та зберігати дані європейських клієнтів ChatGPT Enterprise та API в межах регіону.
Сундар Пічаї анонсував масштабні зміни в Google Search з впровадженням нових ШІ-технологій. Компанія планує інтегрувати Project Astra, Gemini Deep Research та Project Mariner для трансформації користувацького досвіду.
OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, що дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства".
Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.
Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.
Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.