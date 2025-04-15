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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19057 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126299 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124909 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127666 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

Новини Світу • 08:05 • 7012 перегляди

OpenAI презентувала GPT-4.1: покращене кодування та розуміння контексту

OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4. 1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.

Технології • 06:40 • 2618 перегляди

Вербна неділя, День гри "Ерудит", Міжнародний день поцілунків: що можна відзначити 13 квітня

13 квітня відзначають Вербну неділю, Міжнародний день поцілунків, День гри "Ерудит" і вшановують пам’ять святого Артемона. Віряни несуть до храму вербові гілки та вітають один одного.

Суспільство • 13 квітня, 03:30 • 4151 перегляди

OpenAI подає до суду на Ілона Маска і заявляє про переслідування

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.

Новини Світу • 10 квітня, 06:40 • 10520 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

Гіларі Свонк заявила, що на початку її кар'єри Голлівуд був патріархальним, що ускладнювало ролі. Акторка додала, що її не влаштовувало, коли їй вказували, як саме поводитися жінці.

Новини Світу • 9 квітня, 14:39 • 50012 перегляди

Microsoft додає "глибоке міркування" ШІ в Copilot для досліджень та аналізу даних

Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.

Технології • 26 березня, 15:34 • 21380 перегляди

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

OpenAI випустила оновлення для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Тепер ІІ-помічник рідше перериває користувачів, а для платних підписників покращено індивідуальність голосового помічника.

Технології • 25 березня, 10:45 • 10561 перегляди

Apple планує вбудувати відеокамеру та ШІ у свої годинники для аналізу навколишнього світу

Apple планує додати в Apple Watch камеру з ШІ для розпізнавання об'єктів та перекладу тексту. Компанія прагне інтегрувати цю функцію в майбутні пристрої, зокрема AirPods.

Новини Світу • 24 березня, 02:36 • 47254 перегляди

Норвежець судитиметься OpenAI: ChatGPT вигадав, що чоловіка звинувачують у вбивстві власних дітей

Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.

Новини Світу • 21 березня, 15:03 • 21068 перегляди

Рекап п’ятого сезону "Закрив Раунд": пригадуємо найцікавіші випуски головного подкасту про технології

Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.

Технології • 19 березня, 16:52 • 18288 перегляди

Понад 400 зірок закликають Трампа зупинити спроби OpenAI "експлуатувати" Голлівуд

OpenAI та Google хочуть вільного доступу до авторських матеріалів для навчання ШІ. Понад 400 зірок Голлівуду обурені та просять Трампа відхилити пропозицію, щоб захистити творчість.

Культура • 18 березня, 08:55 • 20463 перегляди

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.

Новини Світу • 16 березня, 07:53 • 20471 перегляди

MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій

Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.

Економіка • 13 березня, 06:47 • 15597 перегляди

Перший у світі, повністю автономний, агент штучного інтелекту Manus був представлений у КНР

Китайські розробники представили автономного ШІ-агента Manus, здатного самостійно виконувати складні завдання без людського контролю. Система може керувати кількома субагентами та працювати асинхронно, виконуючи такі завдання як пошук житла чи підбір персоналу.

Технології • 10 березня, 11:16 • 21474 перегляди

OpenAI представила нову модель GPT-4.5 з покращеним "емоційним інтелектом"

OpenAI випустила нову мовну модель GPT-4. 5, яка є найбільшою та найкращою для чату на даний момент. Модель отримала покращену здатність розпізнавати шаблони та менше схильна до галюцинацій, доступ до неї спочатку отримають розробники та власники ChatGPT Pro.

Новини Світу • 28 лютого, 13:57 • 21395 перегляди

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.

Новини Світу • 28 лютого, 08:11 • 26610 перегляди

Штучний інтелект Grok, без схвалення керівництва, заблокував виявлення дезінформації у висловах Маска і Трампа

Чат-бот Grok від xAI припинив відповідати на запити щодо дезінформації від Маска і Трампа. Зміни були внесені колишнім співробітником без схвалення керівництва компанії.

Новини Світу • 24 лютого, 08:17 • 31320 перегляди

Новий ШІ Grok AI Маска назвав Трампа і свого творця гідними смертної кари: xAI проводить розслідування

Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.

Новини Світу • 23 лютого, 07:38 • 35514 перегляди

Ілон Маск презентував нову модель ШІ Grok 3 від xAI

xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok-3 з обчислювальною потужністю в 10 разів більшою за попередника. Модель включає DeepSearch та перевершує конкурентів, буде доступна для підписників Premium+ в X.

Новини Світу • 18 лютого, 07:22 • 29736 перегляди

OpenAI відмовила Маску у продажу компанії за 97 мільярдів доларів

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.

Новини Світу • 15 лютого, 03:27 • 31868 перегляди

Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається

Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.

Новини Світу • 11 лютого, 03:25 • 31988 перегляди

Макрон анонсував 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ

Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.

Новини Світу • 10 лютого, 06:39 • 30036 перегляди

OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.

Новини Світу • 8 лютого, 18:56 • 34260 перегляди

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.

Економіка • 7 лютого, 07:53 • 28591 перегляди

OpenAI запускає резидентство даних у Європі: що це означає

OpenAI запустила резидентство даних у Європі для відповідності місцевим вимогам щодо суверенітету даних. Нова система дозволяє обробляти та зберігати дані європейських клієнтів ChatGPT Enterprise та API в межах регіону.

Новини Світу • 6 лютого, 14:46 • 28340 перегляди

Google розкрив амбітні плани щодо революції в пошуку за допомогою ШІ

Сундар Пічаї анонсував масштабні зміни в Google Search з впровадженням нових ШІ-технологій. Компанія планує інтегрувати Project Astra, Gemini Deep Research та Project Mariner для трансформації користувацького досвіду.

Суспільство • 5 лютого, 10:54 • 25473 перегляди

ChatGPT отримав нову функцію для проведення глибоких досліджень: що це змінить

OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, що дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства".

Суспільство • 3 лютого, 11:12 • 31265 перегляди

OpenAI був на "неправильній стороні історії" щодо відкритого коду - Альтман

Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.

Новини Світу • 1 лютого, 13:08 • 33463 перегляди

Конгрес США заборонив співробітникам використовувати чат-бот DeepSeek

Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.

Новини Світу • 31 січня, 01:48 • 33882 перегляди

Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії

Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.

Новини Світу • 30 січня, 23:54 • 29769 перегляди