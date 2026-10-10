Провідні ШІ-компанії готуються до можливого виходу штучного інтелекту з-під контролю - ЗМІ

Керівники Anthropic, OpenAI та інших компаній у сфері штучного інтелекту обговорюють дії на випадок масштабного інциденту за участю ШІ, який може спричинити суспільний резонанс. Про це пише Axios, передає УНН.

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Керівники компаній Anthropic, OpenAI та інших компаній, що займаються штучним інтелектом, у непублічному порядку моделюють сценарії громадського та політичного повстання після катастрофічної події, пов’язаної зі штучним інтелектом - пише видання.

Посадовці передбачають великомасштабну подію, найімовірніше - кібератаку, яка перекриє доступ до фінансових послуг, інтернету або навіть електропостачання та водопостачання.

Перший приклад значної реальної шкоди, спричиненої небезпечним ШІ, ще більше налаштує й без того насторожену громадськість проти цієї технології та її лідерів, зокрема генерального директора Anthropic Даріо Амодеї та генерального директора OpenAI Сема Альтмана, а також президента Трампа за його небажання регулювати цю сферу - додає видання.

Під час підготовки до таких сценаріїв особливу увагу приділяють взаємодії з Конгресом США. Після проміжних виборів 3 листопада позиції демократів у Конгресі можуть посилитися. Демократи виступають за жорсткіше регулювання ШІ, ніж республіканці.

Серед радикальніших пропозицій демократів - заборона на створення суперінтелекту та призупинення розробки передових ШІ-моделей.

Ідея оснастити передові ШІ-моделі механізмом аварійного вимкнення має підтримку представників обох партій. Проте експерти сумніваються, що ШІ-системи можна буде повністю відключити в разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

Штучний інтелект (ШІ) "може становити загрозу для всього людства" без вжиття відповідних заходів. Із таким попередженням у середу, 23 вересня, перед Радою Безпеки ООН виступили керівники найбільших компаній, що займаються ШІ.