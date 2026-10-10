Провідні ШІ-компанії готуються до можливого виходу штучного інтелекту з-під контролю - ЗМІ

$44.8550.14
ukenru
15:13 • 12551 перегляди
Українські переговорні групи повертаються зі США додому
13:01 • 17894 перегляди
З окупації вдалося повернути ще 16 українців - ЛубінецьPhoto
10 жовтня, 10:27 • 23272 перегляди
"росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю" - Зеленський про атаку на Запоріжжя Video
10 жовтня, 04:55 • 54515 перегляди
США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios
10 жовтня, 04:16 • 53221 перегляди
росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути пораненіPhotoVideo
10 жовтня, 03:32 • 39074 перегляди
У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналіVideo
10 жовтня, 02:56 • 34964 перегляди
Іран захотів приєднатися до СНД у новому форматі
10 жовтня, 02:18 • 30173 перегляди
Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання
10 жовтня, 01:18 • 22362 перегляди
"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа
10 жовтня, 00:17 • 21043 перегляди
Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику ЗеленськогоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
57%
748мм
Популярнi новини
Британія висловила свою підтримку Україні після угоди Трампа з путіним10 жовтня, 07:41 • 10078 перегляди
У Київському метро тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги10 жовтня, 10:23 • 10564 перегляди
У Польщі затримали 76 осіб після нападів у навчальних закладах10 жовтня, 10:38 • 6818 перегляди
У Києві погіршилася ситуація з енергозабезпеченням, є перебої з водопостачанням - Кличко10 жовтня, 10:49 • 5048 перегляди
Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції урядуPhoto10 жовтня, 11:18 • 13797 перегляди
Публікації
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 28215 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 52928 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 52814 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 57499 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 69725 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції урядуPhoto10 жовтня, 11:18 • 13916 перегляди
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 27027 перегляди
Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 роківPhoto10 жовтня, 01:06 • 26579 перегляди
Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором10 жовтня, 00:06 • 35759 перегляди
Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі9 жовтня, 23:06 • 35890 перегляди
Актуальне
The Guardian
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Провідні ШІ-компанії готуються до можливого виходу штучного інтелекту з-під контролю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Керівники ШІ-компаній готують сценарії після кібератаки, що може порушити роботу фінансів, інтернету й критичної інфраструктури. Демократи в США закликають до жорсткішого регулювання.

Провідні ШІ-компанії готуються до можливого виходу штучного інтелекту з-під контролю - ЗМІ

Керівники Anthropic, OpenAI та інших компаній у сфері штучного інтелекту обговорюють дії на випадок масштабного інциденту за участю ШІ, який може спричинити суспільний резонанс. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

Керівники компаній Anthropic, OpenAI та інших компаній, що займаються штучним інтелектом, у непублічному порядку моделюють сценарії громадського та політичного повстання після катастрофічної події, пов’язаної зі штучним інтелектом

- пише видання.

Посадовці передбачають великомасштабну подію, найімовірніше - кібератаку, яка перекриє доступ до фінансових послуг, інтернету або навіть електропостачання та водопостачання.

Перший приклад значної реальної шкоди, спричиненої небезпечним ШІ, ще більше налаштує й без того насторожену громадськість проти цієї технології та її лідерів, зокрема генерального директора Anthropic Даріо Амодеї та генерального директора OpenAI Сема Альтмана, а також президента Трампа за його небажання регулювати цю сферу

 - додає видання.

Під час підготовки до таких сценаріїв особливу увагу приділяють взаємодії з Конгресом США. Після проміжних виборів 3 листопада позиції демократів у Конгресі можуть посилитися. Демократи виступають за жорсткіше регулювання ШІ, ніж республіканці.

Серед радикальніших пропозицій демократів - заборона на створення суперінтелекту та призупинення розробки передових ШІ-моделей.

Ідея оснастити передові ШІ-моделі механізмом аварійного вимкнення має підтримку представників обох партій. Проте експерти сумніваються, що ШІ-системи можна буде повністю відключити в разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

Штучний інтелект (ШІ) "може становити загрозу для всього людства" без вжиття відповідних заходів. Із таким попередженням у середу, 23 вересня, перед Радою Безпеки ООН виступили керівники найбільших компаній, що займаються ШІ.

Павло Башинський

ПолітикаСвітТехнології
Закони
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Сем Альтман
Рада Безпеки ООН
OpenAI
Конгрес США
Дональд Трамп