Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй

На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.
Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Уряд Ірландії готує скасування обмеження на розміщення військ за кордоном. Країна також планує придбати винищувачі для посилення захисту повітряного простору.
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву пєскова про небажання обговорювати статус окупованих територій. Він нагадав про нелегітимність претензій рф та вказав на порушення самою росією власної конституції.
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США не підтримали резолюцію ООН про засудження російської агресії. За його словами, документ суперечить зусиллям США щодо мирних переговорів між Україною та рф.
США і Європа ведуть боротьбу в ООН та G7 щодо формулювань про війну в Україні.
Міністр Сибіга заявив про зацікавленість Китаю у справедливому завершенні війни через важливість європейського ринку. Під час зустрічі з Ван Ї обговорили торгівельне співробітництво та роль Китаю у відновленні мореплавства в Чорному морі.
Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.
російські війська масово перекидають штурмовиків з Бердянсько-Маріупольської агломерації в напрямку Волновахи. Фіксується висока активність російської авіації та удари з Приморсько-Ахтарська.
Постпред рф в ООН Небензя заявив про "безповоротну втрату" Україною окупованих територій та вимагає передачі додаткових регіонів. росія також наполягає на нейтральному статусі України без права вступу до військових альянсів.
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо реформування Ради Безпеки ООН 109 голосами. Документ передбачає розширення членства, перегляд права вето та посилення ролі Генасамблеї ООН.
45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.
За даними УВКПЛ, з лютого 2022 по грудень 2024 загинуло 12456 мирних жителів, включаючи 669 дітей. У 2024 році також зафіксовано пошкодження понад 580 освітніх та медичних закладів.
Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна не прийме "мир за будь-яку ціну". За його словами, лише "мир через силу" та реалізація "Формули миру" зможуть зупинити агресора.
Президент США вітає угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС. Байден заявив, що угода є результатом тиску на ХАМАС і американської дипломатії.
Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.
Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа. Ініціатором засідання виступила Україна, яка прагне захистити права полонених та домогтися їх звільнення.
Президент США та прем'єр Ізраїлю провели переговори щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Байден наголосив на змінених регіональних обставинах після падіння режиму Асада та послаблення впливу Ірану.
Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.
У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.
UNIFIL засуджує продовження руйнування Ізраїлем житлових районів та інфраструктури на півдні Лівану, незважаючи на перемир'я. Це порушує резолюцію РБ ООН 1701, яка завершила війну 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою.
Постпред США при ООН звинуватив Китай у постачанні військових компонентів росії для війни з Україною. КНР постачає матеріали для бомб, деталі для збройових заводів і технології для безпілотників.
За даними ООН, з початку війни в Україні загинуло понад 12 340 мирних жителів та поранено 27 836. У листопаді 42% жертв спричинені російською далекобійною зброєю.
Експерти знайшли в Україні залишки чотирьох північнокорейських ракет, виготовлених у 2024 році. Це перший доказ швидкого виробництва та передачі балістичних ракет від КНДР до росії.
Британія, Франція та Німеччина звинуватили Іран у нарощуванні запасів високозбагаченого урану до безпрецедентного рівня. МАГАТЕ підтверджує, що Іран - єдина держава, яка володіє ураном із чистотою 60%.
Міністри закордонних справ 10 країн та ЄС засудили військове співробітництво між КНДР і росією, включаючи розгортання північнокорейських військ. Країни закликали Пхеньян припинити допомогу москві та вивести свої війська.
16 грудня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо гуманітарних наслідків агресії рф. Засідання скликане через масовані обстріли цивільного населення та критичної інфраструктури України.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення заручників 158 голосами проти 9. США раніше наклали вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки.