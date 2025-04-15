Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19187 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 133299 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125035 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126477 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125047 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127731 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192109 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76755 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164007 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115331 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36901 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47760 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48245 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38021 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 20900 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15554 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38226 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48446 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 133222 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 192080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1082 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10107 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12403 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108271 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109937 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй

Один з шести головних органів ООН
Новини по темi

У Радбезі ООН засудили атаку рф на житловий квартал Кривого Рогу, через який загинули дев'ять дітей

На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.

Війна • 8 квітня, 17:03 • 12523 перегляди

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через жорстокий удар рф по Кривому Рогу

Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.

Війна • 7 квітня, 16:13 • 156324 перегляди

В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

Новини Світу • 7 квітня, 14:40 • 11075 перегляди

Ірландія планує зміни законодавства щодо військових за кордоном та розглядає купівлю винищувачів

Уряд Ірландії готує скасування обмеження на розміщення військ за кордоном. Країна також планує придбати винищувачі для посилення захисту повітряного простору.

Політика • 3 березня, 12:23 • 26028 перегляди

Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву пєскова про небажання обговорювати статус окупованих територій. Він нагадав про нелегітимність претензій рф та вказав на порушення самою росією власної конституції.

Політика • 27 лютого, 16:46 • 32183 перегляди

Суперечить зусиллям Вашингтона: Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США не підтримали резолюцію ООН про засудження російської агресії. За його словами, документ суперечить зусиллям США щодо мирних переговорів між Україною та рф.

Політика • 25 лютого, 12:17 • 29060 перегляди

Європа і США стикаються в G7 і ООН через формулювання щодо війни в Україні - FT

США і Європа ведуть боротьбу в ООН та G7 щодо формулювань про війну в Україні.

Війна • 24 лютого, 14:08 • 25616 перегляди

Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни - Сибіга

Міністр Сибіга заявив про зацікавленість Китаю у справедливому завершенні війни через важливість європейського ринку. Під час зустрічі з Ван Ї обговорили торгівельне співробітництво та роль Китаю у відновленні мореплавства в Чорному морі.

Війна • 23 лютого, 14:42 • 38222 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Політика • 22 лютого, 17:43 • 41588 перегляди

Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.

Війна • 18 лютого, 18:53 • 39375 перегляди

росіяни перекидають штурмовиків у бік Волновахи - Андрющенко

російські війська масово перекидають штурмовиків з Бердянсько-Маріупольської агломерації в напрямку Волновахи. Фіксується висока активність російської авіації та удари з Приморсько-Ахтарська.

Війна • 18 лютого, 07:42 • 25268 перегляди

рф вимагає від України нових територіальних поступок – ISW

Постпред рф в ООН Небензя заявив про "безповоротну втрату" Україною окупованих територій та вимагає передачі додаткових регіонів. росія також наполягає на нейтральному статусі України без права вступу до військових альянсів.

Війна • 18 лютого, 05:24 • 129435 перегляди

ПАРЄ закликала до реформи Радбезу ООН: що пропонують змінити

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо реформування Ради Безпеки ООН 109 голосами. Документ передбачає розширення членства, перегляд права вето та посилення ролі Генасамблеї ООН.

Політика • 28 січня, 12:38 • 26947 перегляди

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.

Новини Світу • 20 січня, 23:25 • 36081 перегляди

ООН: кількість жертв війни серед цивільних в Україні зросла на 30% у 2024 році

За даними УВКПЛ, з лютого 2022 по грудень 2024 загинуло 12456 мирних жителів, включаючи 669 дітей. У 2024 році також зафіксовано пошкодження понад 580 освітніх та медичних закладів.

Суспільство • 17 січня, 07:09 • 31072 перегляди

Україна хоче миру, але не "за будь-яку ціну" - Кислиця в Радбезі ООН

Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна не прийме "мир за будь-яку ціну". За його словами, лише "мир через силу" та реалізація "Формули миру" зможуть зупинити агресора.

Війна • 17 січня, 02:01 • 53118 перегляди

Байден розкрив деталі нової угоди між Ізраїлем і ХАМАС

Президент США вітає угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС. Байден заявив, що угода є результатом тиску на ХАМАС і американської дипломатії.

Новини Світу • 15 січня, 19:37 • 71787 перегляди

КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.

Новини Світу • 14 січня, 02:32 • 55893 перегляди

Радбез ООН проведе спеціальне засідання щодо українських полонених у рф

Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа. Ініціатором засідання виступила Україна, яка прагне захистити права полонених та домогтися їх звільнення.

Політика • 13 січня, 09:18 • 23693 перегляди

Байден і Нетаньягу обговорили нові умови переговорів у Досі

Президент США та прем'єр Ізраїлю провели переговори щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Байден наголосив на змінених регіональних обставинах після падіння режиму Асада та послаблення впливу Ірану.

Новини Світу • 13 січня, 08:20 • 23429 перегляди

Новим президентом Лівану обраний військовослужбовець Джозеф Аун

Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.

Новини Світу • 9 січня, 17:36 • 27037 перегляди

Повернення дітей, яких незаконно депортували: майже 450 маленьких українців знову на рідній землі - Bring Kids Back UA

У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.

Суспільство • 6 січня, 10:01 • 28450 перегляди

Миротворчі сили ООН засуджують "триваючі" збитки, завдані Ізраїлем на півдні Лівану

UNIFIL засуджує продовження руйнування Ізраїлем житлових районів та інфраструктури на півдні Лівану, незважаючи на перемир'я. Це порушує резолюцію РБ ООН 1701, яка завершила війну 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою.

Новини Світу • 26 грудня, 13:16 • 15083 перегляди

США в ООН: Китай є вирішальним пособником війни рф проти України

Постпред США при ООН звинуватив Китай у постачанні військових компонентів росії для війни з Україною. КНР постачає матеріали для бомб, деталі для збройових заводів і технології для безпілотників.

Війна • 21 грудня, 14:45 • 41487 перегляди

ООН назвала кількість цивільних жертв війни рф проти України

За даними ООН, з початку війни в Україні загинуло понад 12 340 мирних жителів та поранено 27 836. У листопаді 42% жертв спричинені російською далекобійною зброєю.

Суспільство • 21 грудня, 07:59 • 34983 перегляди

КНДР виготовила та передала росії нові балістичні ракети за лічені місяці

Експерти знайшли в Україні залишки чотирьох північнокорейських ракет, виготовлених у 2024 році. Це перший доказ швидкого виробництва та передачі балістичних ракет від КНДР до росії.

Війна • 19 грудня, 11:46 • 15611 перегляди

Європейська трійка б'є на сполох через рекордні запаси урану в Ірані

Британія, Франція та Німеччина звинуватили Іран у нарощуванні запасів високозбагаченого урану до безпрецедентного рівня. МАГАТЕ підтверджує, що Іран - єдина держава, яка володіє ураном із чистотою 60%.

Новини Світу • 18 грудня, 12:27 • 15717 перегляди

10 країн та ЄС засудили розгортання військ КНДР в рф для використання проти України: що заявляють

Міністри закордонних справ 10 країн та ЄС засудили військове співробітництво між КНДР і росією, включаючи розгортання північнокорейських військ. Країни закликали Пхеньян припинити допомогу москві та вивести свої війська.

Війна • 16 грудня, 13:45 • 18532 перегляди

Радбез ООН проведе засідання щодо масованої атаки рф по Українї

16 грудня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо гуманітарних наслідків агресії рф. Засідання скликане через масовані обстріли цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Війна • 14 грудня, 01:35 • 78438 перегляди

"Негайно" припинити вогонь у Газі: резолюція Генасамблеї ООН закликає до завершення бойових дій та звільнення всіх заручників

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення заручників 158 голосами проти 9. США раніше наклали вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки.

Новини Світу • 12 грудня, 07:35 • 17518 перегляди