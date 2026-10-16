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Фаворитка на посаду генсека ООН заявила, що організація боїться ризикувати заради миру

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Ребека Грінспен заявила, що ООН уникає ризиків і має активніше працювати над війнами в Україні та на Близькому Сході. Вона також запропонувала скоротити бюрократію.

Фаворитка на посаду генсека ООН заявила, що організація боїться ризикувати заради миру
Фото: Reuters

Організація Об'єднаних Націй стала надто обережною і втратила готовність ризикувати заради врегулювання міжнародних конфліктів. Наступний генеральний секретар має бути готовим до дипломатичних невдач і нових спроб досягти миру. Про це заявила одна з головних претенденток на посаду очільника ООН Ребека Грінспен в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

70-річна економістка та колишня віцепрезидентка Коста-Рики розкритикувала нинішню роботу організації, яка, за її словами, повинна активніше долучатися до врегулювання воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході.

Я думаю, що ООН стала надто схильною уникати ризиків. Потрібно бути готовими заплатити ціну відмови, ціну невдачі та спробувати ще раз. Це робота ООН

– наголосила Грінспен.

Грінспен пропонує скоротити бюрократію та змінити підхід до дипломатії

Кандидатка також виступила за скорочення посад, усунення дублювання функцій між агентствами ООН та реформування управління. Водночас вона застерегла, що просте зменшення витрат без структурних змін може лише погіршити ситуацію.

Як приклад Грінспен навела власний досвід керівництва Конференцією ООН з торгівлі та розвитку, де, за її словами, вдалося скоротити 20% посад.

Окремо вона згадала переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році. На її думку, саме непублічна дипломатія дозволяє знаходити рішення навіть у конфліктах за участю постійних членів Ради Безпеки.

Ми не зверталися до преси. Це була тиха дипломатія, яка спрацювала

– зазначила вона.

Заяви пролунали напередодні нового опитування Ради Безпеки ООН щодо кандидатів на посаду генерального секретаря. Нинішній очільник організації Антоніу Гутерріш завершує свій другий термін 31 грудня 2026 року.

162 голоси "за": Україну обрали до Ради ООН з прав людини13.10.26, 21:12 • 14368 переглядiв

Степан Гафтко

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