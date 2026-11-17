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Приватний інтерес роками може перемагати навіть у сфері продовольчої безпеки. Так, майно трьох хлібокомбінатів незаконним шляхом потрапило до приватних рук, але у 2026 році його вдалося через суд повернути державі, пише УНН.

"Хлібна база № 87" ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів"

Це підприємство включено до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, як підприємство, що забезпечує розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Законом України його включено до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Попри це, у 2018 році воно вибуло з державної власності внаслідок укладення незаконного договору купівлі-продажу та подальшого перепродажу.

Столична прокуратура звернулась до Господарського суду Чернігівської області з позовом в інтересах держави про визнання недійсними результатів договорів, які призвели до втрати державою права власності.

Судами усіх трьох інстанцій позов прокурора було задоволено та спірне нерухоме майно витребувано у державну власність.

Як повідомили УНН в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит, завдяки Київській міській прокуратурі вказане рішення суду виконано у повному обсязі, і державі повернуто цілісний майновий комплекс площею 26 тис. кв. м.

"Волочиський комбінат хлібопродуктів" ДАК "Хліб України"

Кілька років тривала судова тяганина довкола "Волочиського комбінату хлібопродуктів", який також всупереч законодавчій забороні був відчужений у власність приватного підприємства. З судових реєстрів та інших відкритих джерел вдалося встановити, що майно було передане на користь ПП "Аграрна компанія 2004", що входить до агрохолдингу Vitagro, почесним президентом якого є нардеп Сергій Лабазюк.

Зрештою, як повідомили в Офісі Генпрокурора, цього року за позовом Хмельницької обласної прокуратури ухвалено судове рішення щодо повернення у державну власність 21 об’єкта загальною площею 19,1 тис. кв. м, які належали Дочірньому підприємству ДАК "Хліб України" "Волочиський комбінат хлібопродуктів".

Хлібокомбінат у Стрию

Крім того, Львівською обласною прокуратурою в державну власність повернуто майновий комплекс комбінату хлібопродуктів у м. Стрий загальною площею 31,2 тис. кв. м вартістю понад 53,5 млн грн, незаконно зареєстрований балансоутримувачем як об’єкт його власності.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що майнові комплекси державних підприємств, призначені для зберігання та переробки зерна, мають особливе значення для продовольчої безпеки держави.

"Якщо такий комплекс незаконно відчужено, держава втрачає можливість розпоряджатися його потужностями. Подальший продаж або розукомплектування майна можуть ускладнити як його повернення, так і відновлення роботи підприємства", - наголошується у відповіді на запит УНН.

Також цього року за позовом Полтавської окружної прокуратури до бюджету Полтавської міської ради стягнуто понад 8,3 млн грн з ТОВ "Продоптом", яке всупереч умовам договору поставило неякісні продукти харчування, що призначалися для формування продовольчого резерву територіальної громади, у тому числі для особового складу Територіальної оборони Полтави та внутрішньо переміщених осіб.

У ЗМІ повідомлялося, що на початку повномасштабної війни керівництво Полтави замовило в ТОВ "Продоптом" 160 тисяч м'ясних консервів вартістю 14,5 млн грн для міського продовольчого резерву. Із них 80 000 банок "Свинини тушкованої" за 104,04 грн коштували 8 323 200 грн – саме ці консерви за результатами експертизи були визнані такими, що не відповідають вимогам ДСТУ та можуть завдати шкоди здоров'ю.

Медіа Полтавщини пов'язують згадану компанію з місцевим бізнесменом Володимиром Сергієнком, фірми якого роками беруть участь у державних і комунальних тендерах.

Колись він постачав харчі до освітніх закладів Полтавщини. У 2023 році АМКУ оштрафував його як ФОП на 82 млн грн за змову на торгах.