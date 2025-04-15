14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.
Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.
Чоловік помер у лікарні Кропивницького від численних опіків, отриманих внаслідок масованої дронової атаки 19 березня. Тоді постраждало 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх.
Вночі росіяни масовано атакували Полтавську громаду, пошкодивши цивільні об'єкти та промислову інфраструктуру. Зафіксовано руйнування складів, адмінбудівель та трансформатора, виникли пожежі.
Ворожа атака пошкодила складські приміщення підприємства у Полтавській громаді. На місці працюють фахівці ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.
Полтава зазнала атаки ворожими дронами-камікадзе. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням у кількох районах міста.
На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.
російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
СБУ затримала підлітка, який за завданням рф планував підірвати саморобну вибухівку на Алеї Слави Героям. росіяни мали намір дистанційно активувати вибуховий пристрій разом із виконавцем.
Невідомі особи облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова у мікрорайоні Ліски. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та шукає свідків події.
З публічного простору Полтави демонтували пам'ятник російському імператору Петру І згідно з рішенням Мінкульту. Це частина державної політики деколонізації та позбавлення від імперських маркерів.
В селищі Решетилівка знайдено тіло 2-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала 27-річного співмешканця матері дитини, якому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.
Через російські ракетні удари видобуток газу в Україні впав. Для компенсації втрат планується імпортувати 800 млн кубометрів газу з Європи у лютому-березні.
Рятувальники ДСНС ліквідували велику пожежу на промисловому об'єкті Полтавської області після російського удару. До гасіння залучили 87 рятувальників та 34 одиниці техніки, постраждалих немає.
Російські війська завдали удару по Полтавському району, пошкодивши цивільну інфраструктуру. За ніч ворог випустив 2 балістичні ракети та 160 безпілотників, з яких 87 збито, а 70 не досягли цілей.
Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за працівників банку та ошукали матір загиблого військового на 3 млн грн. Зловмисники використовували SIP-телефонію для імітації дзвінків з банку та провели близько 500 епізодів шахрайства.
У Полтавській області зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 3,1 бала поблизу села Браїлки. Це вже другий випадок сейсмічної активності в регіоні протягом місяця.
Керівництво Групи Нафтогаз проінспектувало пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Незважаючи на руйнування від обстрілів, підприємства продовжують роботу та відновлюють обладнання.
У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників над Херсонською, Дніпропетровською, Полтавською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Найбільша загроза атак у Кривому Розі, Полтаві та Миколаєві.
Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101 в одному з районів Полтавської області. Рятувальники закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номером 101.
Ремонтні бригади завершили відновлення газопостачання на Полтавщині після ворожого обстрілу 11 лютого.
У Миргородському районі з-під завалів зруйнованої будівлі врятували чотирьох цуценят після ворожого обстрілу. Тварин знайшли завдяки їхньому скавулінню, а згодом до них приєдналася мати, яка ховалася неподалік.
Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.
Росія здійснила комбінований удар по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині, використавши 19 ракет та 124 дрони. ЗСУ збили 57 "Шахедів", 64 дрони-імітатори втрачені.
Внаслідок російської атаки пошкоджено виробничі об'єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.
Унаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Руйнувань цивільної інфраструктури не зафіксовано.