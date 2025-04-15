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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2854 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4438 перегляди

Стрілянина у ТРК Львова: що відомо про стрілка

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.

Кримінал та НП • 10 квітня, 11:13 • 9550 перегляди

Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир'я", рф поширює фейки про удари України - Генштаб

Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.

Війна • 3 квітня, 11:50 • 8837 перегляди

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.

Війна • 29 березня, 14:13 • 136312 перегляди

У Кропивницькому помер поранений під час атаки рф чоловік з 90% опіків

Чоловік помер у лікарні Кропивницького від численних опіків, отриманих внаслідок масованої дронової атаки 19 березня. Тоді постраждало 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх.

Війна • 28 березня, 09:39 • 29134 перегляди

"Агресор продовжує брехати про устремління до миру": показали наслідки масованої атаки рф на Полтаву

Вночі росіяни масовано атакували Полтавську громаду, пошкодивши цивільні об'єкти та промислову інфраструктуру. Зафіксовано руйнування складів, адмінбудівель та трансформатора, виникли пожежі.

Війна • 28 березня, 07:24 • 35265 перегляди

На Полтавщині пошкоджено складські приміщення підприємства

Ворожа атака пошкодила складські приміщення підприємства у Полтавській громаді. На місці працюють фахівці ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.

Війна • 27 березня, 22:55 • 12286 перегляди

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

Полтава зазнала атаки ворожими дронами-камікадзе. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням у кількох районах міста.

Війна • 27 березня, 20:36 • 41019 перегляди

На Львівщині завершується опалювальний сезон: коли та де ще в Україні відключать тепло

На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 31177 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

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Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Суспільство • 13 березня, 09:00 • 16946 перегляди

рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи

російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Війна • 8 березня, 19:22 • 35063 перегляди

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі: затримано 16-річного агента рф

СБУ затримала підлітка, який за завданням рф планував підірвати саморобну вибухівку на Алеї Слави Героям. росіяни мали намір дистанційно активувати вибуховий пристрій разом із виконавцем.

Війна • 28 лютого, 17:03 • 31387 перегляди

У Миколаєві невідомі спаплюжили меморіальну дошку загиблому нацгвардійцю

Невідомі особи облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова у мікрорайоні Ліски. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та шукає свідків події.

Кримінал та НП • 25 лютого, 17:12 • 27065 перегляди

У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І

З публічного простору Полтави демонтували пам'ятник російському імператору Петру І згідно з рішенням Мінкульту. Це частина державної політики деколонізації та позбавлення від імперських маркерів.

Суспільство • 25 лютого, 15:24 • 24308 перегляди

Вбивство 2-річної дівчинки на Полтавщині: затримали підозрюваного

В селищі Решетилівка знайдено тіло 2-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала 27-річного співмешканця матері дитини, якому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Кримінал та НП • 23 лютого, 21:42 • 40277 перегляди

Україна суттєво збільшує імпорт газу з Європи через російські атаки на інфраструктуру - Reuters

Через російські ракетні удари видобуток газу в Україні впав. Для компенсації втрат планується імпортувати 800 млн кубометрів газу з Європи у лютому-березні.

Війна • 21 лютого, 12:32 • 41505 перегляди

На Полтавщині загасили масштабну пожежу після удару рф по промисловому об'єкту: показали фото

Рятувальники ДСНС ліквідували велику пожежу на промисловому об'єкті Полтавської області після російського удару. До гасіння залучили 87 рятувальників та 34 одиниці техніки, постраждалих немає.

Війна • 21 лютого, 12:21 • 24914 перегляди

На Полтавщині через атаку рф пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Російські війська завдали удару по Полтавському району, пошкодивши цивільну інфраструктуру. За ніч ворог випустив 2 балістичні ракети та 160 безпілотників, з яких 87 збито, а 70 не досягли цілей.

Війна • 21 лютого, 09:17 • 27777 перегляди

Шахраї виманили 3 млн грн у матері загиблого військового через фейковий банк

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за працівників банку та ошукали матір загиблого військового на 3 млн грн. Зловмисники використовували SIP-телефонію для імітації дзвінків з банку та провели близько 500 епізодів шахрайства.

Суспільство • 18 лютого, 11:00 • 31769 перегляди

На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус

У Полтавській області зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 3,1 бала поблизу села Браїлки. Це вже другий випадок сейсмічної активності в регіоні протягом місяця.

Кримінал та НП • 16 лютого, 08:11 • 37917 перегляди

Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує

Керівництво Групи Нафтогаз проінспектувало пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Незважаючи на руйнування від обстрілів, підприємства продовжують роботу та відновлюють обладнання.

Війна • 15 лютого, 08:15 • 58964 перегляди

Зафіксовано рух ворожих дронів над п'ятьма областями України: куди прямують

У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників над Херсонською, Дніпропетровською, Полтавською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Найбільша загроза атак у Кривому Розі, Полтаві та Миколаєві.

Суспільство • 14 лютого, 21:23 • 48379 перегляди

На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101 в одному з районів Полтавської області. Рятувальники закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номером 101.

Війна • 13 лютого, 13:54 • 25420 перегляди

Газопостачання на Полтавщині відновили після масштабної атаки рф

Ремонтні бригади завершили відновлення газопостачання на Полтавщині після ворожого обстрілу 11 лютого.

Суспільство • 12 лютого, 07:59 • 28776 перегляди

Після удару рф на Полтавщині рятувальники врятували з-під завалів цуценят

У Миргородському районі з-під завалів зруйнованої будівлі врятували чотирьох цуценят після ворожого обстрілу. Тварин знайшли завдяки їхньому скавулінню, а згодом до них приєдналася мати, яка ховалася неподалік.

Суспільство • 11 лютого, 11:31 • 28142 перегляди

Ексчиновник Держказначейства на Полтавщині приховав понад 95 млн грн

Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.

Кримінал та НП • 11 лютого, 11:03 • 23979 перегляди

рф здійснила комбінований удар по газодобувних об'єктах на Полтавщині, випустила до 19 ракет та 124 дрони: скільки збито

Росія здійснила комбінований удар по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині, використавши 19 ракет та 124 дрони. ЗСУ збили 57 "Шахедів", 64 дрони-імітатори втрачені.

Війна • 11 лютого, 08:34 • 23305 перегляди

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині

Внаслідок російської атаки пошкоджено виробничі об'єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.

Війна • 11 лютого, 07:29 • 31241 перегляди

Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу

Унаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Руйнувань цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Суспільство • 11 лютого, 05:47 • 84355 перегляди