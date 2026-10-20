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Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок Україною

Київ • УНН

 • 2562 перегляди

Полтава, Богуславщина та Луцьк пропонують насичені мандрівки на 2–3 дні. У маршрутах поєднуються історія, природа, культура й гастрономія.

Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок Україною

Коли робочі будні виснажують, а повноцінна відпустка чекає свого часу, найкращим рішенням стає короткий перезавантажувальний вікенд. Подорожі на 2–3 дні дають змогу змінити декорації, отримати нові враження та повернутися до щоденних справ із новими силами. Для цього не обов’язково планувати складні маршрути за кордон чи витрачати кошти на тривалі перельоти. В Україні є безліч дивовижних куточків, які ідеально підходять для форматів "тур вихідного дня", УНН розповість про чудові варіанти коротких мандрівок.

Полтава та Опішня

Полтавщина традиційно асоціюється з класичною літературою, проте сьогодні це регіон, який динамічно розвиває культурний туризм, зберігає унікальну архітектуру та пропонує один із найцікавіших гастрономічних досвідів в Україні. Поїздка сюди зручна як залізничним транспортом, так і автомобілем.

Серцем міста є Кругла площа посеред будинків у стилі класицизму та Корпусним садом. Неодмінно прогуляйтеся пішохідною вулицею Соборності до Іванової гори, звідки відкривається панорамний вид на Ворсклу та Хрестовоздвиженський монастир. Поруч розташовані ротанда та садиба Івана Котляревського.

Зверніть увагу на будівлю Полтавського земства, нині Краєзнавчий музей, зведену за проєктом Василя Кричевського. Вона є яскравим зразком українського архітектурного модерну з унікальними кахлями, майолікою та різьбленими деталями.

За 40 кілометрів від Полтави розташоване селище Опішня, відоме на весь світ своїм Національним музеєм-заповідником українського гончарства. Тут можна не лише побачити масштабну колекцію керамічних скульптур просто неба, а й взяти участь у майстер-класі та власноруч зліпити глечик чи свистунець.

Мандрівка на Полтавщину неможлива без локальної кухні. Замовте справжні полтавські галушки, шпундру, качану кашу і звісно миргородське сало, якому присвячені цілі фестивалі.

Богуславщина та Коростишівський каньйон

Якщо ваша мета - максимальне перезавантаження на природі, шум води та скелясті пейзажі без необхідності їхати в далекі Карпати

У самому центрі старовинного містечка Богуслав річка Рось пробиває собі шлях крізь масивні рожеві та сірі гранітні скелі віком понад 2 мільярди років. Це мальовниче місце з островами, порогами та природними "ваннами", де місцеві мешканці та туристи полюбляють відпочивати у теплу пору року.

За декілька годин їзди розташовані відомі коростишівські локації - колишні гранітні кар'єри, затоплені підземними джерелами. Вони оточені високими скелями та сосновим лісом. Це ідеальне місце для пікніка, вечірніх багать, любителів фотографії та сап-бордингу.

Це чудовий вибір для автоподорожі з друзями або родиною, піших прогулянок лісовими стежками та легкого кемпінгу.

Луцьк та Олика

Волинь пропонує зануритися у багату історію Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Луцьк - це компактне, дуже зелене та комфортне місто, яке чудово підходить для дводенної пішохідної мандрівки.

Один із найзбереженіших замків України XIV століття - це Замок Любарта. Впевнено підніміться на В'їзну вежу, щоб побачити панораму Старого міста, відвідайте єдиний в Україні Музей дзвонів та огляньте древні замкові мури.

Місце яке дійсно варто відвідати це одвір'я та підземелля Костелу Святих Петра і Павла. Запитайте про екскурсію підземеллями старого єзуїтського колегіуму, де збереглися трирівневі підземні комплекси з давніми похованнями, в'язничними камерами та підземними ходами.

Будинок скульптора Миколи Голованя, ще відомий як "Луцький будинок з химерами", нетипова локація на березі річки Стир, оздоблена сотнями кам'яних барельєфів, скульптур та скульптурних композицій у стилі модерн та бароко.

За 40 кілометрів від Луцька розташоване селище Олика - родове гніздо князів Радзивіллів. Тут варто побачити величний Замок Радзивіллів із фортифікаційними валами та колегіальний Костел Святої Трійці, який є розкішним зразком барокової архітектури.

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки28.08.26, 17:45 • 135459 переглядiв

Олександра Месенко

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