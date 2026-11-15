Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP
Київ • УНН
The Washington Post пов’язала відставку Дженсена Хуанга із запискою Марко Рубіо про його ймовірні зв’язки з підозрюваною агенткою Китаю. Хуанг пішов 12 листопада після скандалу.
Відставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга спровокувала службова записка держсекретаря США Марко Рубіо, яку він передав президенту Дональду Трампу. У документі йшлося про стосунки бізнесмена з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у роботі на китайську розвідку. Саме витік висновків записки запустив ланцюг подій, що завершився відставкою Хуанга 12 листопада. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
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За даними видання, Рубіо підготував документ на основі розвідувального звіту ЦРУ, однак виклав його висновки в категоричніших формулюваннях. Після витоку інформації до ЗМІ навколо керівника Nvidia спалахнув скандал.
Хуанг визнав позашлюбні стосунки з керівницею компанії, яка є клієнтом Nvidia, та перепросив. Водночас американські спецслужби підозрюють жінку у зв'язках із китайською розвідкою. Згодом з'явилися повідомлення про ще один роман Хуанга – із підлеглою, після чого рада директорів розглянула питання його подальшого перебування на посаді.
Чому Рубіо виступив проти Хуанга
Як зазначає The Washington Post, Хуанг мав значний вплив на Трампа та раніше домігся дозволу на експорт окремих передових ШІ-чипів до Китаю. Це викликало невдоволення американських посадовців, які виступали за жорсткіші технологічні обмеження проти Пекіна.
Вони хотіли знищити вплив Дженсена на президента
Журналісти зазначають, що втручання Рубіо допомогло усунути одного з найвпливовіших прихильників технологічної співпраці США з Китаєм.
Після відставки Хуанга Трамп назвав його "легендою" та заявив, що той "виконав фантастичну роботу".
У Nvidia та Білому домі не відповіли на запити журналістів, а ЦРУ відмовилося від коментарів.
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