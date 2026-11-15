Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP

Отставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга спровоцировала служебная записка госсекретаря США Марко Рубио, которую он передал президенту Дональду Трампу. В документе шла речь об отношениях бизнесмена с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. Именно утечка выводов записки запустила цепь событий, завершившуюся отставкой Хуанга 12 ноября. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Рубио подготовил документ на основе разведывательного отчета ЦРУ, однако изложил его выводы в более категоричных формулировках. После утечки информации в СМИ вокруг руководителя Nvidia разгорелся скандал.

Хуанг признал внебрачные отношения с руководительницей компании, которая является клиентом Nvidia, и извинился. В то же время американские спецслужбы подозревают женщину в связях с китайской разведкой. Позже появились сообщения еще об одном романе Хуанга — с подчиненной, после чего совет директоров рассмотрел вопрос о его дальнейшем пребывании в должности.

Почему Рубио выступил против Хуанга

Как отмечает The Washington Post, Хуанг имел значительное влияние на Трампа и ранее добился разрешения на экспорт отдельных передовых ИИ-чипов в Китай. Это вызвало недовольство американских чиновников, выступавших за более жесткие технологические ограничения против Пекина.

Они хотели уничтожить влияние Дженсена на президента — рассказал изданию бывший американский чиновник.

Журналисты отмечают, что вмешательство Рубио помогло устранить одного из самых влиятельных сторонников технологического сотрудничества США с Китаем.

После отставки Хуанга Трамп назвал его "легендой" и заявил, что тот "проделал фантастическую работу".

В Nvidia и Белом доме не ответили на запросы журналистов, а ЦРУ отказалось от комментариев.

Трамп купил акции Nvidia на миллионы долларов перед изменением правил экспорта чипов в Китай