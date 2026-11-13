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Трамп купил акции Nvidia на миллионы долларов перед изменением правил экспорта чипов в Китай

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Трамп купил акции Nvidia на сумму до 5 млн долларов перед отменой ограничений на экспорт чипов в Китай. После этого акции выросли.

Трамп купил акции Nvidia на миллионы долларов перед изменением правил экспорта чипов в Китай
Фото: Kent Nishimura/AFP

Президент США Дональд Трамп приобрёл акции производителя чипов Nvidia на сумму до 5 миллионов долларов за несколько дней до отмены ограничений на экспорт американских технологий в Китай. Об этом сообщает The Guardian, передаёт УНН.

Президент приобрёл акции на сумму до 5 миллионов долларов, прежде чем отменить правило времён Байдена, ограничивавшее возможности Nvidia продавать продукцию Китаю. Анализ показал, что Дональд Трамп приобрёл акции Nvidia на миллионы долларов, принимая решения относительно политики Америки в отношении Китая, которые были выгодны производителю чипов. В мае 2025 года администрация Трампа отменила правило времён Байдена, разработанное для предотвращения экспорта в Китай новейших чипов искусственного интеллекта, произведённых в США. Это правило было направлено на укрепление собственной чиповой индустрии США и защиту Америки от того, что широко считалось угрозой национальной безопасности: возможности того, что Китай сможет разработать передовой искусственный интеллект 

– пишет издание.

Согласно публичным финансовым отчётам, Трамп приобрёл акции Nvidia на сумму от 1 до 5 миллионов долларов незадолго до отмены ограничений. Такие данные приводит антикоррупционная организация DeKleptocracy. По информации издания, он также приобрёл акции других технологических компаний, включая Apple, Meta и Microsoft.

Акции Nvidia выросли в цене сразу после того, как Трамп объявил об отмене правила, а также после того, как он купил акции. В декабре 2025 года Трамп заявил, что разрешит Nvidia продавать чипы H200 Китаю — решение, которое было одобрено Министерством торговли в январе 2026 года. Это был противоречивый шаг. H200 были одними из самых передовых чипов компании — в шесть раз более мощными, чем доступные в Китае на тот момент, отметили эксперты 

– пишет издание.

Согласно имеющейся информации, совет по международным отношениям заявил, что продажа H200 может усилить возможности китайских центров обработки данных для искусственного интеллекта и укрепить технологического конкурента США.

Публичные финансовые отчёты Трампа свидетельствуют о том, что он совершил как минимум три покупки акций Nvidia в течение нескольких дней после объявления об этом — все на сумму от 250 001 до 500 000 долларов 

– пишет издание.

Напомним

Трамп по ошибке купил акции Kura Sushi USA на сумму до 5 млн долларов. Вероятно, сеть суши перепутали с известным производителем компьютерного оборудования.  

Алла Киосак

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