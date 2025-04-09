Министерство торговли Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26045 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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FT: США призвали Турцию прекратить экспорт в россию товаров военного назначения

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Китай резко сократил поставки чипов в рф из-за санкций США

Китай значительно снизил объемы поставок полупроводников в рф после новых санкций США. С января по май 2024 года поставки передовых компонентов через Гонконг упали на 28%, а через материковый Китай - на 19%.

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