Министерство торговли Соединенных Штатов Америки

Индекс микросхем Китая приблизился к 3-летнему максимуму на фоне запрета США в отношении чипов TSMC

Индекс CSI Semiconductor вырос на 6% после запрета США на поставки передовых чипов TSMC в Китай. Это может ускорить развитие собственного производства полупроводников в Китае.