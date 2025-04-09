Министерство торговли Соединенных Штатов Америки

Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
Бразильское правительство не будет вступать в торговую войну с США из-за 25% пошлины на сталь и алюминий. Канада, второй крупнейший экспортер стали в США, зато резко раскритиковала это решение.
Канада считает новые американские тарифы на сталь и алюминий неоправданными и готовит ответные меры. Министр Шампань заявил о «четком и взвешенном» ответе, а Христя Фриланд призвала ответить «доллар за доллар».
Президент США подписал указ о создании государственного инвестиционного фонда в течение 12 месяцев. Фонд может быть использован для приобретения TikTok и других национальных проектов.
США готовится к восстановлению пошлин на импорт стали и алюминия, что повлияет на миллионы тонн металла. Аналитики предупреждают о возможном росте внутренних цен на металлы для местных покупателей.
США инициировали расследование антиконкурентных действий Китая в полупроводниковой промышленности. Расследование сосредоточено на «основных» полупроводниках и может привести к новым торговым ограничениям.
Министерство торговли США вводит новые правила контроля за экспортом полупроводниковых технологий в Китай. Ограничения касаются 24 типов оборудования, 3 типов ПО и 140 китайских компаний.
Индекс CSI Semiconductor вырос на 6% после запрета США на поставки передовых чипов TSMC в Китай. Это может ускорить развитие собственного производства полупроводников в Китае.
Белый дом призвал Турцию прекратить экспорт американских товаров в россию, которые могут использоваться в военных целях. США угрожают последствиями, если Анкара не примет меры для прекращения незаконной торговли.
Китай значительно снизил объемы поставок полупроводников в рф после новых санкций США. С января по май 2024 года поставки передовых компонентов через Гонконг упали на 28%, а через материковый Китай - на 19%.