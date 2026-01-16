США и Тайвань заключили историческое торговое соглашение в области полупроводников

Министерство торговли США объявило о подписании масштабного соглашения с Тайванем, направленного на восстановление американского лидерства в производстве микросхем. Договоренность предусматривает значительное снижение тарифов для тайваньских экспортеров в обмен на инвестиционные обязательства объемом 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно соглашению, США снижают взаимные пошлины на тайваньские товары с 20% до 15%, что ставит остров в один ряд с такими союзниками Вашингтона, как Япония и Южная Корея. Для отдельных категорий товаров, в частности авиационных компонентов и генерических лекарств, устанавливается нулевая тарифная ставка.

Особые условия предусмотрены для производителей полупроводников, таких как TSMC. Компании, строящие заводы на территории США, смогут импортировать необходимое оборудование без уплаты специальных пошлин по статье 232 в объеме, в 2,5 раза превышающем запланированные мощности.

Масштабные инвестиции в американскую экономику

В ответ на ослабление торгового режима Тайвань обязался обеспечить приток капитала в технологический сектор США:

250 миллиардов долларов - прямые инвестиции тайваньских компаний в производство полупроводников, искусственного интеллекта и возобновляемой энергетики;

250 миллиардов долларов - государственные кредитные гарантии Тайваня для поддержки экосистемы поставщиков на американской земле.

В частности, ожидается, что компания TSMC расширит свой проект в Аризоне, построив по меньшей мере четыре дополнительных завода (фаба) в дополнение к шести уже запланированным.

