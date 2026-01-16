$43.180.08
США и Тайвань заключили историческое торговое соглашение в области полупроводников

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министерство торговли США и Тайвань заключили соглашение о снижении тарифов и инвестициях. Тайвань обязался инвестировать $500 миллиардов в технологический сектор США.

США и Тайвань заключили историческое торговое соглашение в области полупроводников

Министерство торговли США объявило о подписании масштабного соглашения с Тайванем, направленного на восстановление американского лидерства в производстве микросхем. Договоренность предусматривает значительное снижение тарифов для тайваньских экспортеров в обмен на инвестиционные обязательства объемом 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно соглашению, США снижают взаимные пошлины на тайваньские товары с 20% до 15%, что ставит остров в один ряд с такими союзниками Вашингтона, как Япония и Южная Корея. Для отдельных категорий товаров, в частности авиационных компонентов и генерических лекарств, устанавливается нулевая тарифная ставка.

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00 • 5333 просмотра

Особые условия предусмотрены для производителей полупроводников, таких как TSMC. Компании, строящие заводы на территории США, смогут импортировать необходимое оборудование без уплаты специальных пошлин по статье 232 в объеме, в 2,5 раза превышающем запланированные мощности.

Масштабные инвестиции в американскую экономику

В ответ на ослабление торгового режима Тайвань обязался обеспечить приток капитала в технологический сектор США:

  • 250 миллиардов долларов - прямые инвестиции тайваньских компаний в производство полупроводников, искусственного интеллекта и возобновляемой энергетики;
    • 250 миллиардов долларов - государственные кредитные гарантии Тайваня для поддержки экосистемы поставщиков на американской земле.

      В частности, ожидается, что компания TSMC расширит свой проект в Аризоне, построив по меньшей мере четыре дополнительных завода (фаба) в дополнение к шести уже запланированным.

      Технологический сектор Азии опережает США в глобальной гонке искусственного интеллекта11.01.26, 06:27 • 4191 просмотр

      Степан Гафтко

