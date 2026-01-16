$43.180.08
США та Тайвань уклали історичну торговельну угоду в галузі напівпровідників

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міністерство торгівлі США та Тайвань уклали угоду про зниження тарифів та інвестиції. Тайвань зобов'язався інвестувати $500 мільярдів у технологічний сектор США.

США та Тайвань уклали історичну торговельну угоду в галузі напівпровідників

Міністерство торгівлі США оголосило про підписання масштабної угоди з Тайванем, яка спрямована на відновлення американського лідерства у виробництві мікросхем. Домовленість передбачає значне зниження тарифів для тайванських експортерів в обмін на інвестиційні зобов’язання обсягом 500 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з угодою, США знижують взаємні мита на тайванські товари з 20% до 15%, що ставить острів в один ряд із такими союзниками Вашингтона, як Японія та Південна Корея. Для окремих категорій товарів, зокрема авіаційних компонентів та генеричних ліків, встановлюється нульова тарифна ставка.

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню02.01.26, 04:00 • 5333 перегляди

Особливі умови передбачені для виробників напівпровідників, таких як TSMC. Компанії, які будують заводи на території США, зможуть імпортувати необхідне обладнання без сплати спеціальних мит за статтею 232 у обсязі, що у 2,5 раза перевищує заплановані потужності.

Масштабні інвестиції в американську економіку

У відповідь на послаблення торговельного режиму Тайвань зобов’язався забезпечити приплив капіталу в технологічний сектор США:

  • 250 мільярдів доларів - прямі інвестиції тайванських компаній у виробництво напівпровідників, штучного інтелекту та відновлюваної енергетики;
    • 250 мільярдів доларів - державні кредитні гарантії Тайваню для підтримки екосистеми постачальників на американській землі.

      Зокрема, очікується, що компанія TSMC розширить свій проект в Арізоні, побудувавши щонайменше чотири додаткові заводи (фаби) на додачу до шести вже запланованих.

      Технологічний сектор Азії випереджає США у глобальній гонці штучного інтелекту11.01.26, 06:27 • 4191 перегляд

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини СвітуТехнології
      Техніка
      Енергетика
      Електроенергія
      Аризона
      Міністерство торгівлі США
      Reuters
      Тайвань
      Південна Корея
      Японія
      Сполучені Штати Америки