США та Тайвань уклали історичну торговельну угоду в галузі напівпровідників

Міністерство торгівлі США оголосило про підписання масштабної угоди з Тайванем, яка спрямована на відновлення американського лідерства у виробництві мікросхем. Домовленість передбачає значне зниження тарифів для тайванських експортерів в обмін на інвестиційні зобов’язання обсягом 500 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з угодою, США знижують взаємні мита на тайванські товари з 20% до 15%, що ставить острів в один ряд із такими союзниками Вашингтона, як Японія та Південна Корея. Для окремих категорій товарів, зокрема авіаційних компонентів та генеричних ліків, встановлюється нульова тарифна ставка.

Особливі умови передбачені для виробників напівпровідників, таких як TSMC. Компанії, які будують заводи на території США, зможуть імпортувати необхідне обладнання без сплати спеціальних мит за статтею 232 у обсязі, що у 2,5 раза перевищує заплановані потужності.

Масштабні інвестиції в американську економіку

У відповідь на послаблення торговельного режиму Тайвань зобов’язався забезпечити приплив капіталу в технологічний сектор США:

250 мільярдів доларів - прямі інвестиції тайванських компаній у виробництво напівпровідників, штучного інтелекту та відновлюваної енергетики;

250 мільярдів доларів - державні кредитні гарантії Тайваню для підтримки екосистеми постачальників на американській землі.

Зокрема, очікується, що компанія TSMC розширить свій проект в Арізоні, побудувавши щонайменше чотири додаткові заводи (фаби) на додачу до шести вже запланованих.

