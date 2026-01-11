Технологічний сектор Азії випереджає США у глобальній гонці штучного інтелекту

Азійські технологічні гіганти розпочали 2026 рік із потужного ривка, продемонструвавши значну перевагу над американськими конкурентами на тлі буму штучного інтелекту. Ключовий технологічний індекс регіону з початку року підскочив на 6%, що втричі перевищує темпи зростання Nasdaq 100. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Інвестори дедалі активніше переспрямовують капітал у Корею, Тайвань та Китай, розглядаючи цей ринок як недооцінений, але фундаментально міцніший майданчик для розвитку AI-інфраструктури порівняно із перенасиченим ринком США.

Економічні стратеги Goldman Sachs та Citigroup відзначають, що азійські компанії займають стратегічне місце у ланцюжку постачання напівпровідників, а їхні фінансові показники підтверджують цей оптимізм.

Зокрема, операційний прибуток Samsung Electronics зріс більш ніж утричі до рекордних рівнів, а доходи TSMC перевищили найсміливіші очікування аналітиків. Акції лідерів галузі, таких як SK Hynix та Hua Hong Semiconductor, уже додали у вартості від 8% до 20% лише за перші дні січня.

Китайський сегмент також став драйвером зростання завдяки інноваційним підходам у розробці моделей ШІ, зокрема успіхам DeepSeek та Kuaishou Technology. Прогнози Bloomberg Intelligence вказують на те, що у 2026 році прибутки китайських технологічних гігантів можуть вперше за останні чотири роки обігнати показники американської "Чудової сімки". Попри геополітичні ризики, особливо навколо Тайваню, експерти очікують, що прибуток на акцію у високотехнологічних секторах Південної Кореї та Тайваню зростатиме вдвічі швидше, ніж у компаній з індексу Nasdaq.

