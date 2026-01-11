$42.990.00
Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45 • 17469 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 36047 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 31497 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 28868 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 27241 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 32332 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55688 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39272 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38652 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Технологічний сектор Азії випереджає США у глобальній гонці штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Азійські технологічні гіганти розпочали 2026 рік із потужного ривка, випередивши американських конкурентів у сфері штучного інтелекту. Ключовий технологічний індекс регіону зріс на 6%, що втричі більше за Nasdaq 100.

Технологічний сектор Азії випереджає США у глобальній гонці штучного інтелекту

Азійські технологічні гіганти розпочали 2026 рік із потужного ривка, продемонструвавши значну перевагу над американськими конкурентами на тлі буму штучного інтелекту. Ключовий технологічний індекс регіону з початку року підскочив на 6%, що втричі перевищує темпи зростання Nasdaq 100. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестори дедалі активніше переспрямовують капітал у Корею, Тайвань та Китай, розглядаючи цей ринок як недооцінений, але фундаментально міцніший майданчик для розвитку AI-інфраструктури порівняно із перенасиченим ринком США.

Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень11.01.26, 03:34 • 904 перегляди

Економічні стратеги Goldman Sachs та Citigroup відзначають, що азійські компанії займають стратегічне місце у ланцюжку постачання напівпровідників, а їхні фінансові показники підтверджують цей оптимізм.

Зокрема, операційний прибуток Samsung Electronics зріс більш ніж утричі до рекордних рівнів, а доходи TSMC перевищили найсміливіші очікування аналітиків. Акції лідерів галузі, таких як SK Hynix та Hua Hong Semiconductor, уже додали у вартості від 8% до 20% лише за перші дні січня.

Роль ШІ

Китайський сегмент також став драйвером зростання завдяки інноваційним підходам у розробці моделей ШІ, зокрема успіхам DeepSeek та Kuaishou Technology. Прогнози Bloomberg Intelligence вказують на те, що у 2026 році прибутки китайських технологічних гігантів можуть вперше за останні чотири роки обігнати показники американської "Чудової сімки". Попри геополітичні ризики, особливо навколо Тайваню, експерти очікують, що прибуток на акцію у високотехнологічних секторах Південної Кореї та Тайваню зростатиме вдвічі швидше, ніж у компаній з індексу Nasdaq. 

Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 1454 перегляди

Степан Гафтко

