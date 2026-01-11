Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння
Київ • УНН
Nvidia та Tesla мають різні підходи до автономного водіння: Nvidia представила відкриту модель Alpamayo з можливістю пояснення дій, тоді як Tesla використовує закриту наскрізну систему. Mercedes-Benz планує інтегрувати Alpamayo у свої автомобілі до кінця 2026 року.
На технологічній виставці CES 2026 у Лас-Вегасі гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представив сімейство ШІ-моделей Alpamayo, що ознаменувало новий етап у глобальній гонці безпілотних технологій. Презентація спричинила публічну дискусію між Хуангом та Ілоном Маском, підкресливши фундаментальну різницю у підходах двох гігантів до створення автономних транспортних засобів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Дженсен Хуанг назвав запуск Alpamayo "моментом ChatGPT для фізичного штучного інтелекту". Головною особливістю нової моделі є здатність до "міркування": система не просто розпізнає об'єкти, а й пояснює свої дії природною мовою. Наприклад, ШІ може повідомити: "Я гальмую, тому що стоп-сигнали попереду засвітилися, і автомобіль може зупинитися".
Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним10.01.26, 04:27 • 2794 перегляди
На відміну від Tesla, яка розвиває закриту екосистему, Nvidia зробила Alpamayo моделлю з відкритим кодом (open-source), виклавши її на платформі Hugging Face. Це дозволяє будь-якому автовиробнику інтегрувати та донавчати систему під власні потреби. Першим партнером став Mercedes-Benz, який планує випустити оновлену модель CLA з технологією Alpamayo на дороги США вже наприкінці 2026 року.
Основна розбіжність полягає в архітектурі:
Tesla FSD базується на наскрізних нейромережах (end-to-end), які навчаються на гігантських масивах відеоданих реальних водіїв, створюючи систему, що діє "інстинктивно".
Nvidia Alpamayo використовує гібридний підхід: нейромережі для сприйняття та символічне міркування для прийняття рішень, що робить логіку ШІ прозорою для регуляторів та користувачів.
Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня10.01.26, 23:08 • 1134 перегляди