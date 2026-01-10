Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня
Київ • УНН
Власник платформи X Ілон Маск заявив, що протягом тижня компанія відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Це відбуватиметься кожні 4 тижні з нотатками розробників.
Власник платформи X Ілон Маск заявив у суботу, що через сім днів компанія відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Оприлюдненню підлягає код, який визначає систему рекомендацій публікацій та реклами для користувачів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Це повторюватиметься кожні 4 тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося
Перехід до штучного інтелекту та Grok
Маск пояснив, що покращення якості стрічки користувачів пов’язане не з ручними змінами налаштувань працівниками, а з використанням інструментів штучного інтелекту.
Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним10.01.26, 04:27 • 2750 переглядiв
Компанія працює над тим, щоб ШІ-чат-бот Grok оцінював понад 100 мільйонів щоденних дописів, пропонуючи користувачам найбільш релевантний контент.
Тією мірою, якою люди бачать покращення у своїй стрічці, це пов’язано не з діями конкретних осіб, які змінюють евристику, а радше зі зростаючим використанням Grok та інших інструментів штучного інтелекту
Конфлікти з регуляторами та звинувачення
Рішення про відкриття коду з'явилося на тлі зростаючого тиску з боку світових регуляторів. Зокрема, Велика Британія та Індонезія висловили гостру критику через створення системою Grok сексуалізованих зображень. Міністр технологій Великої Британії Ліз Кендалл попередила, що уряд може "заблокувати доступ до послуг у Великій Британії, якщо вони відмовляться дотримуватися законодавства".
Європейські регулятори також звинувачують платформу у недостатній модерації та поширенні дезінформації. Раніше Франція вимагала надати алгоритм для розслідування можливих маніпуляцій, проте тоді X назвала цей запит "політично мотивованим". Теперішній крок до відкритості може бути спробою Маска довести прозорість роботи платформи.
Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 4420 переглядiв