Truth Social

Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Власник платформи X Ілон Маск заявив, що протягом тижня компанія відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Це відбуватиметься кожні 4 тижні з нотатками розробників.

Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня

Власник платформи X Ілон Маск заявив у суботу, що через сім днів компанія відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Оприлюдненню підлягає код, який визначає систему рекомендацій публікацій та реклами для користувачів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це повторюватиметься кожні 4 тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося

- наголосив мільярдер у своєму дописі.

Перехід до штучного інтелекту та Grok

Маск пояснив, що покращення якості стрічки користувачів пов’язане не з ручними змінами налаштувань працівниками, а з використанням інструментів штучного інтелекту.

Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним10.01.26, 04:27 • 2750 переглядiв

Компанія працює над тим, щоб ШІ-чат-бот Grok оцінював понад 100 мільйонів щоденних дописів, пропонуючи користувачам найбільш релевантний контент.

Тією мірою, якою люди бачать покращення у своїй стрічці, це пов’язано не з діями конкретних осіб, які змінюють евристику, а радше зі зростаючим використанням Grok та інших інструментів штучного інтелекту

- зазначив власник X.

Конфлікти з регуляторами та звинувачення

Рішення про відкриття коду з'явилося на тлі зростаючого тиску з боку світових регуляторів. Зокрема, Велика Британія та Індонезія висловили гостру критику через створення системою Grok сексуалізованих зображень. Міністр технологій Великої Британії Ліз Кендалл попередила, що уряд може "заблокувати доступ до послуг у Великій Британії, якщо вони відмовляться дотримуватися законодавства".

Європейські регулятори також звинувачують платформу у недостатній модерації та поширенні дезінформації. Раніше Франція вимагала надати алгоритм для розслідування можливих маніпуляцій, проте тоді X назвала цей запит "політично мотивованим". Теперішній крок до відкритості може бути спробою Маска довести прозорість роботи платформи. 

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 4420 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Соціальна мережа
Bloomberg
Індонезія
Ілон Маск
Франція
Велика Британія