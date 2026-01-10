Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня

Власник платформи X Ілон Маск заявив у суботу, що через сім днів компанія відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Оприлюдненню підлягає код, який визначає систему рекомендацій публікацій та реклами для користувачів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Це повторюватиметься кожні 4 тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося

Маск пояснив, що покращення якості стрічки користувачів пов’язане не з ручними змінами налаштувань працівниками, а з використанням інструментів штучного інтелекту.

Компанія працює над тим, щоб ШІ-чат-бот Grok оцінював понад 100 мільйонів щоденних дописів, пропонуючи користувачам найбільш релевантний контент.

Тією мірою, якою люди бачать покращення у своїй стрічці, це пов’язано не з діями конкретних осіб, які змінюють евристику, а радше зі зростаючим використанням Grok та інших інструментів штучного інтелекту