Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х
Київ • УНН
ШІ-чатбот Grok вимкнув функцію створення зображень для більшості користувачів X через використання для створення контенту сексуального та насильницького характеру. Цей крок зробили після погроз штрафами та можливою забороною X у Великій Британії.
ШІ-чатбот Grok скасував функцію створення зображень для переважної більшості користувачів соцмережі Х після широкого обурення щодо його використання для створення зображень сексуального та насильницького характеру. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що цей крок здійснили після того, як власнику соцмережі Ілону Маску погрожували штрафами, регуляторними заходами та повідомленнями про можливу заборону X у Великій Британії.
Раніше користувачі Х використовували ШІ-чатбот для створення зображень жінок з метою їх оголення. Нині ця функція вимкнена, за винятком платних передплатників.
У дописі в соцмережі X акаунт Grok зазначив: "Генерація та редагування зображень наразі доступні тільки платним користувачам".
Це означає, що переважна більшість користувачів платформи не може створювати зображення за допомогою Grok. Натомість у платних підписників X зберігаються повні дані та інформація про кредитні картки, що дозволяє їх ідентифікувати у разі зловживання цією функцією.
Однак існує також окремий додаток Grok Imagine, в якому, за повідомленнями неплатних користувачів, все ще можна створювати сексуалізовані зображення жінок і дітей. Дослідження Guardian, виявило, що його використовували для створення порнографічних або насильницьких відео з жінками без їхньої згоди.
Після оновлення функції створення зображень Grok наприкінці грудня за останні два тижні були створені тисячі сексуалізованих зображень жінок без їхньої згоди. Маск неодноразово отримував публічні заклики видалити або обмежити цю функцію, але дотепер соціальна мережа не вживала жодних заходів.
Дослідження AI Forensics, паризької некомерційної організації, виявило близько 800 зображень і відео, створених за допомогою додатка Grok Imagine, що містили порнографічний і сексуально насильницький контент.
