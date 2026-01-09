Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х

$42.990.27
15:56 • 7382 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 14357 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 15629 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14871 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 16382 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 12167 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12324 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8524 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12692 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13465 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Популярнi новини
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 28711 перегляди
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 5888 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 8260 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 7868 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 8038 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 8066 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 56803 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 85131 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 59103 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 81576 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57772 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 60295 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81955 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100378 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140985 перегляди
Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х

Київ • УНН

 • 16 перегляди

ШІ-чатбот Grok вимкнув функцію створення зображень для більшості користувачів X через використання для створення контенту сексуального та насильницького характеру. Цей крок зробили після погроз штрафами та можливою забороною X у Великій Британії.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х

ШІ-чатбот Grok скасував функцію створення зображень для переважної більшості користувачів соцмережі Х після широкого обурення щодо його використання для створення зображень сексуального та насильницького характеру. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН. 

Деталі

Зазначається, що цей крок здійснили після того, як власнику соцмережі Ілону Маску погрожували штрафами, регуляторними заходами та повідомленнями про можливу заборону X у Великій Британії.

Раніше користувачі Х використовували ШІ-чатбот для створення зображень жінок з метою їх оголення. Нині ця функція вимкнена, за винятком платних передплатників.

У дописі в соцмережі X акаунт Grok зазначив: "Генерація та редагування зображень наразі доступні тільки платним користувачам".

Це означає, що переважна більшість користувачів платформи не може створювати зображення за допомогою Grok. Натомість у платних підписників X зберігаються повні дані та інформація про кредитні картки, що дозволяє їх ідентифікувати у разі зловживання цією функцією.

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok05.01.26, 23:59 • 4441 перегляд

Однак існує також окремий додаток Grok Imagine, в якому, за повідомленнями неплатних користувачів, все ще можна створювати сексуалізовані зображення жінок і дітей. Дослідження Guardian, виявило, що його використовували для створення порнографічних або насильницьких відео з жінками без їхньої згоди.

Після оновлення функції створення зображень Grok наприкінці грудня за останні два тижні були створені тисячі сексуалізованих зображень жінок без їхньої згоди. Маск неодноразово отримував публічні заклики видалити або обмежити цю функцію, але дотепер соціальна мережа не вживала жодних заходів.

Дослідження AI Forensics, паризької некомерційної організації, виявило близько 800 зображень і відео, створених за допомогою додатка Grok Imagine, що містили порнографічний і сексуально насильницький контент.

Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters04.01.26, 05:34 • 11597 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Банківська картка
Соціальна мережа
Ілон Маск
Велика Британія