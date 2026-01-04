$42.170.00
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Grok, інтегрований у X, генерує сексуалізовані зображення реальних людей, включаючи неповнолітніх. Компанія xAI заперечує звинувачення, а Ілон Маск реагує емодзі зі сльозами сміху.

Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters

Чат-бот Grok, інтегрований у соціальну мережу X (раніше Twitter), опинився в центрі скандалу через можливість генерувати сексуалізовані зображення реальних людей. Аналіз Reuters підтвердив численні випадки цифрового "роздягання" жінок та створення непристойного контенту за участю неповнолітніх. Про це пише УНН.

Деталі

Користувачі X використовують Grok для редагування чужих фотографій, надсилаючи запити на заміну одягу на бікіні або прозорі вбрання. На відміну від сторонніх сервісів "оголення", Grok дозволяє робити це миттєво безпосередньо в межах платформи.

Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ14.12.25, 01:06 • 4887 переглядiв

Журналісти зафіксували понад 100 спроб редагування фотографій лише за один 10-хвилинний період. У багатьох випадках бот виконував запити, створюючи відверті зображення жінок, а також ігноруючи ознаки того, що на фото можуть бути діти (зокрема, запити щодо "шкільної форми").

Реакція Ілона Маска та xAI

Компанія xAI назвала висновки медіа "брехнею застарілих ЗМІ". Власник платформи Ілон Маск натомість відреагував на ситуацію емодзі зі сльозами сміху під публікаціями з AI-редагуванням відомих людей та скаргами користувачів на засилля оголеного контенту у стрічці.

Міжнародний тиск та юридичні наслідки

Події викликали хвилю засудження з боку урядів різних країн. У Франції парламентарі повідомили прокурорів про "явно незаконний" контент у X.

Чат-бот Grok від xAI Ілона Маска переоцінює здібності свого творця21.11.25, 11:50 • 3288 переглядiв

Міністерство ІТ Індії надіслало офіційну вимогу платформі припинити поширення непристойних діпфейків.

Експерти з The Midas Project заявили, що ще в серпні попереджали xAI про перетворення їхнього інструменту на "зброю для сексуальної експлуатації", проте компанія проігнорувала застереження. 

Скандал із "МехаГітлером": xAI втрачає урядовий контракт через антисемітські висловлювання Grok15.08.25, 10:36 • 5879 переглядiв

Степан Гафтко

