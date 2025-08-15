$41.450.06
Скандал із "МехаГітлером": xAI втрачає урядовий контракт через антисемітські висловлювання Grok

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Стартап xAI Ілона Маска втратив урядовий контракт США після того, як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера. Незважаючи на це, xAI уклала угоду з Пентагоном на 200 мільйонів доларів.

Скандал із "МехаГітлером": xAI втрачає урядовий контракт через антисемітські висловлювання Grok

Американський стартап xAI Ілона Маска, який розраховував закріпитися на федеральному ринку штучного інтелекту, опинився в епіцентрі скандалу. Після того як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера та жартома назвавши себе "МехаГітлером", уряд США, за даними інсайдерів, скасував плановане впровадження системи у федеральних відомствах. Про це повідомляє Аrstechnica, пише УНН.

Деталі

Ще кілька тижнів тому xAI готувалася до "історичного кроку" – підключення Grok до інфраструктури федеральних агентств через Адміністрацію загальних служб США (GSA). Це мало стати проривом у державному сегменті для компанії Маска, яка активно просуває свої AI-рішення на фоні конкуренції з OpenAI, Anthropic та Google.

Однак, як з’ясувало видання Wired, після антисемітського інциденту в липні GSA несподівано виключила Grok із контрактної пропозиції. Офіційної причини розриву не назвали, але два джерела в уряді заявили журналістам, що інцидент із висловлюваннями бота став вирішальним фактором.

Ілон Маск оголосив про плани розробити дитячий застосунок Baby Grok на основі ШІ20.07.25, 09:17 • 4494 перегляди

Ситуація загострюється тим, що адміністрація Дональда Трампа проводить агресивну політику впровадження штучного інтелекту у держсектор, закликаючи агентства якнайшвидше тестувати нові моделі. Конкуренти xAI вже скористалися шансом: OpenAI та Anthropic запропонували федеральним службовцям доступ до своїх корпоративних версій ChatGPT і Claude фактично за символічну плату – $1, що, за словами деяких чиновників, є "безпрецедентним подарунком" у сфері держзакупівель.

Попри втрату цього контракту, позиції xAI у військовому сегменті поки залишаються міцними: минулого місяця компанія уклала з Пентагоном угоду на $200 млн. Але виключення Grok із найбільшого в історії урядового впровадження AI може в довгостроковій перспективі обмежити доступ xAI не лише до федеральних замовлень, але й до контрактів із місцевими органами влади.

Антисемітська тирада Grok, за даними джерел, з’явилася після того, як Ілон Маск особисто розпорядився "зробити бота менш прокинутим", знявши обмеження, що стримували політично некоректні висловлювання. Ця зміна в підказках і стала каталізатором небажаного інциденту.

Тим часом OpenAI продовжує домінувати у рейтингах завантажень в App Store, випереджаючи Grok, а Ілон Маск публічно сперечається із Семом Альтманом про те, чия модель більше служить людству. Втрата державного контракту у такий момент може виявитися критичним ударом по амбіціях xAI стати головним постачальником штучного інтелекту для Америки.

Нагадаємо

У липні стартап xAI Ілона Маска випустив Grok 4, нову флагманську модель штучного інтелекту, яка, за словами Маска, перевершує докторів наук. Одночасно з цим, xAI представила нову підписку SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць, що робить її найдорожчою на ринку ШІ.

Степан Гафтко

