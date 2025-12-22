У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер
Київ • УНН
З'явився трейлер фільму "Одіссея", де Метт Деймон зазнає корабельної аварії, бореться з монстрами та веде свою армію додому в епопеї Крістофера Нолана.
Компанія Universal оприлюднила перший трейлер фільму "Одіссея" (The Odyssey), довгоочікуваної екранізації легендарної саги Гомера від Крістофера Нолана, пише УНН.
Деталі
Як зазначає Variety, фільм розповідає про грецького героя Одіссея, якого грає Метт Деймон, який подорожує довгою та звивистою дорогою додому після Троянської війни. Universal опублікувала перше фото Деймона в костюмі ще в лютому. Деймон знімається разом з Енн Гетевей, Зендеєю, Томом Голландом, Лупітою Ніонго, Шарліз Терон, Мією Гот, Бенні Сафді, Джоном Бернталом, Джоном Легуізамо та іншими. Окрім режисури, Нолан написав сценарій та продюсував фільм разом зі своєю дружиною Еммою Томас.
У трейлері показано, як Одіссей зазнає корабельної аварії разом зі своєю армією та повертається додому під час небезпечної подорожі. Він та його солдати також з'являються всередині сумнозвісного троянського коня, якого раніше показували у шестихвилинному відео, показаному перед показом фільмів "Грішники" (Sinners) та "Одна битва за іншою" (One Battle After Another) у форматі Imax 70mm. Одіссей ходить по суші, пливе морем і проходить печерами, зокрема в одній, де в тіні з'являється зловісно великий звір. Також є короткі кадри з Голландом у ролі сина Одіссея, Телемаха, та Гетевей у ролі Пенелопи, дружини Одіссея.
У грудні минулого року Universal заявила, що фільм буде "знятий по всьому світу з використанням абсолютно нової технології Imax". Виконавчий директор Universal Джим Орр натякнув на CinemaCon, що глядачі можуть очікувати "візіонерського, унікального кінематографічного шедевру, яким, ймовірно, пишався б сам Гомер".
Легуізамо порівняв трудову етику Нолана з трудовою етикою незалежного режисера. "Він не робить це за рекомендацією комітету, він не робить це за рекомендацією студії", - сказав актор під час нещодавньої появи на MSNBC "Morning Joe".
"Він як незалежний режисер, але з шаленими грошима", - додав Легуізамо.
Найновішим блокбастером Нолана став "Оппенгеймер" (Oppenheimer), який отримав сім премій "Оскар" у 2024 році. У 2023 році режисер розповів Variety, що не впевнений, за який проєкт візьметься після "Оппенгаймера", але додав: "Що б я не робив, я маю відчувати, що повністю володію цим. Я маю зробити це оригінальним для себе: початкове зерно ідеї може прийти звідкись, але воно має пройти через мої пальці на клавіатурі та вийти лише через мої очі".
"Одіссея" вийде в кінотеатри 17 липня.
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18.07.25, 15:24 • 448511 переглядiв