У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер

Компания Universal обнародовала первый трейлер фильма "Одиссея", долгожданной экранизации легендарной саги Гомера от Кристофера Нолана, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Variety, фильм рассказывает о греческом герое Одиссее, которого играет Мэтт Дэймон, который путешествует по долгой и извилистой дороге домой после Троянской войны. Universal опубликовала первое фото Дэймона в костюме еще в феврале. Дэймон снимается вместе с Энн Хэтэуэй, Зендеей, Томом Холландом, Лупитой Нионго, Шарлиз Терон, Мией Гот, Бенни Сафди, Джоном Бернталом, Джоном Легуизамо и другими. Кроме режиссуры, Нолан написал сценарий и продюсировал фильм вместе со своей женой Эммой Томас.

В трейлере показано, как Одиссей терпит кораблекрушение вместе со своей армией и возвращается домой во время опасного путешествия. Он и его солдаты также появляются внутри печально известного троянского коня, которого ранее показывали в шестиминутном видео, показанном перед показом фильмов "Грешники" (Sinners) и "Одна битва за другой" (One Battle After Another) в формате Imax 70mm. Одиссей ходит по суше, плывет по морю и проходит пещерами, в частности в одной, где в тени появляется зловеще большой зверь. Также есть короткие кадры с Холландом в роли сына Одиссея, Телемаха, и Хэтэуэй в роли Пенелопы, жены Одиссея.

В декабре прошлого года Universal заявила, что фильм будет "снят по всему миру с использованием совершенно новой технологии Imax". Исполнительный директор Universal Джим Орр намекнул на CinemaCon, что зрители могут ожидать "визионерского, уникального кинематографического шедевра, которым, вероятно, гордился бы сам Гомер".

Легуизамо сравнил трудовую этику Нолана с трудовой этикой независимого режиссера. "Он не делает это по рекомендации комитета, он не делает это по рекомендации студии", - сказал актер во время недавнего появления на MSNBC "Morning Joe".

"Он как независимый режиссер, но с бешеными деньгами", - добавил Легуизамо.

Новейшим блокбастером Нолана стал "Оппенгеймер" (Oppenheimer), который получил семь премий "Оскар" в 2024 году. В 2023 году режиссер рассказал Variety, что не уверен, за какой проект возьмется после "Оппенгеймера", но добавил: "Что бы я ни делал, я должен чувствовать, что полностью владею этим. Я должен сделать это оригинальным для себя: начальное зерно идеи может прийти откуда-то, но оно должно пройти через мои пальцы на клавиатуре и выйти только через мои глаза".

"Одиссея" выйдет в кинотеатры 17 июля.

Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры