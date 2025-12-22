У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер

$42.250.09
Эксклюзив
14:35 • 2070 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 3356 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 7882 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
13:06 • 11225 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 12653 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 15018 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 14302 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12185 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11501 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8362 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 21672 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 23906 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 18262 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 14603 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 6870 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 2018 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 14613 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 54015 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 76077 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 110325 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 608 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 23912 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 21678 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 31153 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32041 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Появился трейлер фильма «Одиссея», где Мэтт Дэймон терпит кораблекрушение, сражается с монстрами и ведет свою армию домой в эпопее Кристофера Нолана.

У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер

Компания Universal обнародовала первый трейлер фильма "Одиссея", долгожданной экранизации легендарной саги Гомера от Кристофера Нолана, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Variety, фильм рассказывает о греческом герое Одиссее, которого играет Мэтт Дэймон, который путешествует по долгой и извилистой дороге домой после Троянской войны. Universal опубликовала первое фото Дэймона в костюме еще в феврале. Дэймон снимается вместе с Энн Хэтэуэй, Зендеей, Томом Холландом, Лупитой Нионго, Шарлиз Терон, Мией Гот, Бенни Сафди, Джоном Бернталом, Джоном Легуизамо и другими. Кроме режиссуры, Нолан написал сценарий и продюсировал фильм вместе со своей женой Эммой Томас.

В трейлере показано, как Одиссей терпит кораблекрушение вместе со своей армией и возвращается домой во время опасного путешествия. Он и его солдаты также появляются внутри печально известного троянского коня, которого ранее показывали в шестиминутном видео, показанном перед показом фильмов "Грешники" (Sinners) и "Одна битва за другой" (One Battle After Another) в формате Imax 70mm. Одиссей ходит по суше, плывет по морю и проходит пещерами, в частности в одной, где в тени появляется зловеще большой зверь. Также есть короткие кадры с Холландом в роли сына Одиссея, Телемаха, и Хэтэуэй в роли Пенелопы, жены Одиссея.

В декабре прошлого года Universal заявила, что фильм будет "снят по всему миру с использованием совершенно новой технологии Imax". Исполнительный директор Universal Джим Орр намекнул на CinemaCon, что зрители могут ожидать "визионерского, уникального кинематографического шедевра, которым, вероятно, гордился бы сам Гомер".

Легуизамо сравнил трудовую этику Нолана с трудовой этикой независимого режиссера. "Он не делает это по рекомендации комитета, он не делает это по рекомендации студии", - сказал актер во время недавнего появления на MSNBC "Morning Joe".

"Он как независимый режиссер, но с бешеными деньгами", - добавил Легуизамо.

Новейшим блокбастером Нолана стал "Оппенгеймер" (Oppenheimer), который получил семь премий "Оскар" в 2024 году. В 2023 году режиссер рассказал Variety, что не уверен, за какой проект возьмется после "Оппенгеймера", но добавил: "Что бы я ни делал, я должен чувствовать, что полностью владею этим. Я должен сделать это оригинальным для себя: начальное зерно идеи может прийти откуда-то, но оно должно пройти через мои пальцы на клавиатуру и выйти только через мои глаза".

"Одиссея" выйдет в кинотеатры 17 июля.

Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18.07.25, 15:24 • 448512 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
