Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего

По состоянию на 13 марта 2026 года цены на топливо на крупных украинских АЗС остаются высокими, а наибольший разрыв между сетями фиксируется в дизельном сегменте. Самые низкие цены демонстрирует UKRNAFTA, тогда как самые высокие в большинстве категорий зафиксированы у SOCAR, передает УНН.

Цены на топливо 13 марта: на каких АЗС бензин и дизель стоят дороже всего

По данным на 13 марта, бензин А-95 стандарт на АЗС OKKO, WOG и SOCAR в среднем по Украине стоит 70,99 грн за литр. В сети UKRNAFTA этот же вид топлива продается по 68,99 грн за литр. Таким образом, разница между самой низкой и самой высокой ценой в этой категории составляет 2 грн на литре.

В сегменте бензина 95 премиум цены несколько выше. На OKKO и WOG литр такого топлива стоит 73,99 грн. На SOCAR цена составляет 74,99 грн за литр. Самый низкий показатель снова у UKRNAFTA – 71,99 грн за литр. Следовательно, разница между минимальной и максимальной ценой в этой категории достигает 3 грн на литре.

Рынок, как и заведено, снова показывает простую истину: одна и та же поездка может стоить дороже только потому, что водитель заехал не на ту заправку.

Наибольший разрыв произошел в категории дизельного топлива стандарт. На OKKO литр стоит 76,99 грн, на WOG – 77,99 грн, на SOCAR – 78,99 грн. В сети UKRNAFTA дизель стандарт продается по 71,99 грн за литр. Таким образом, разница между самой низкой и самой высокой ценой в этом сегменте составляет 7 грн на литре.

В сегменте дизельного топлива премиум цены также остаются высокими. На OKKO литр стоит 79,99 грн, на WOG – 80,99 грн, на SOCAR – 81,99 грн. В сети UKRNAFTA премиальный дизель продается по 75,99 грн за литр. Разница между минимальной и максимальной ценой в этой категории составляет 6 грн на литре.

Если сравнивать общий уровень цен между сетями, UKRNAFTA имеет самые низкие показатели во всех четырех категориях. SOCAR, наоборот, удерживает самые высокие цены на бензин 95 премиум, а также на дизельное топливо стандарт и премиум. OKKO и WOG имеют близкие ценовые показатели в бензиновом сегменте, но на дизельное топливо WOG дороже OKKO на 1 грн в каждой из двух категорий.

Также заметна разница между стандартным и премиальным топливом внутри одной сети. На OKKO бензин 95 премиум дороже А-95 стандарт на 3 грн, а дизель премиум дороже стандартного дизеля также на 3 грн. На WOG разница между стандартным и премиальным бензином составляет 3 грн, между двумя видами дизеля — также 3 грн. В SOCAR бензин премиум дороже стандартного на 4 грн, а дизель премиум — на 3 грн. В UKRNAFTA разница между А-95 стандарт и 95 премиум составляет 3 грн, а между дизелем стандарт и премиум – 4 грн.

АЗС закладывают худший сценарий: эксперт рассказал о причинах скачка цен на топливо

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в разговоре с УНН объяснил, что риск подорожания бензина в ближайшее время остается. По его мнению, для Украины ключевой период связан именно с моментом закупки новых партий.

Именно поэтому цену на АЗС повышают, учитывая будущие расходы на закупку топлива, новая партия которого, скорее всего, будет отпускаться уже по более высоким ценам, учитывая конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому владельцы сетей автозаправок вынуждены закладывать в текущую цену для водителей покрытие рисков. Причем, идут по самому пессимистичному сценарию.

Сейчас в Украине уже вырос розничный спрос на топливо. А ключевым катализатором выступило решение сетей АЗС об изменении цены на литр топлива.

Этот ажиотаж создали именно сети заправочных станций. В такой ситуации повышение цен становится дополнительным стимулом для потребителей покупать больше, чем обычно – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что сейчас для того, чтобы начинать паниковать из-за будущего дефицита бензина на заправках, нет никаких оснований.

Топливо есть – всех марок, в больших объемах. Особенно бензина много. (Кроме того – ред.) все едет и едет еще по старым контрактам, по старым ценам. Это создает запас прочности на переходный период – объяснил он.

Директор Консалтинговой группы А-95 объяснил также, что и международная ситуация сейчас не достигла того градуса напряжения, который может отозваться Украине глобальным дефицитом бензина.

Сети заправочных станций начали поднимать цены на новостях о том, что все застрянет в Ормузском проливе, топлива не будет, надо готовиться – сказал Сергей Куюн.

Эксперт подчеркнул: на ближайшее будущее главной задачей для рынка топлива в Украине он видит снижение уровня паники. По его словам, даже при наличии оснований для коррекции цен текущая скорость их изменения – завышена.

Поэтому я считаю, что неоправданны те темпы роста, которые сейчас есть, что они на каких-то ажиотажных настроениях. Я уверен, что цена скоро спадет – сказал он.

Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине