Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно

Украинский певец Игорь Целип откровенно поделился приблизительными расходами на жизнь и признался, что никогда не ведет точного подсчета бюджета. По словам артиста, суммы могут отличаться от месяца к месяцу, ведь многое зависит от работы, концертов и творческих процессов - приводит слова Целипа УНН.

Подробности

Я никогда специально не считал свои расходы, поэтому все очень приблизительно. Но если говорить в общем, то аренда квартиры у меня выходит где-то около 20 тысяч гривен в месяц. На проезд и различные передвижения по городу может уходить примерно 5 тысяч гривен. На еду трачу ориентировочно 15 тысяч гривен, еще где-то около 10 тысяч могут занимать одежда и другие бытовые расходы. Но это очень приблизительные цифры, потому что каждый месяц может быть разным — поделился певец.

Целип добавляет, что наиболее затратной частью его жизни остается музыка, ведь создание новых песен требует значительных вложений.

Когда начинается выпуск новой песни — это вообще отдельная тема, там начинается головная боль — шутит артист.

По словам исполнителя, подготовка одного релиза может стоить несколько тысяч долларов.

Если говорить приблизительно, то сама песня может обойтись в 1500–2000 долларов. Клип — примерно 700–1000 долларов. Фотосессия для релиза может стоить около 200 долларов, а реклама — минимум 1000 долларов. Плюс я еще арендую студию вместе со знакомым, поэтому это выходит примерно 300 долларов в месяц — рассказал Игорь Целип.

Певец отмечает, что несмотря на расходы, музыка для него остается главным делом жизни, в которое он готов вкладывать не только деньги, но и много времени и энергии.

