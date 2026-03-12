Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Артист тратит около 50 тысяч гривен на быт и аренду жилья. Выпуск одной песни с клипом и рекламой стоит исполнителю более 4 тысяч долларов.
Украинский певец Игорь Целип откровенно поделился приблизительными расходами на жизнь и признался, что никогда не ведет точного подсчета бюджета. По словам артиста, суммы могут отличаться от месяца к месяцу, ведь многое зависит от работы, концертов и творческих процессов - приводит слова Целипа УНН.
Я никогда специально не считал свои расходы, поэтому все очень приблизительно. Но если говорить в общем, то аренда квартиры у меня выходит где-то около 20 тысяч гривен в месяц. На проезд и различные передвижения по городу может уходить примерно 5 тысяч гривен. На еду трачу ориентировочно 15 тысяч гривен, еще где-то около 10 тысяч могут занимать одежда и другие бытовые расходы. Но это очень приблизительные цифры, потому что каждый месяц может быть разным
Целип добавляет, что наиболее затратной частью его жизни остается музыка, ведь создание новых песен требует значительных вложений.
Когда начинается выпуск новой песни — это вообще отдельная тема, там начинается головная боль
По словам исполнителя, подготовка одного релиза может стоить несколько тысяч долларов.
Если говорить приблизительно, то сама песня может обойтись в 1500–2000 долларов. Клип — примерно 700–1000 долларов. Фотосессия для релиза может стоить около 200 долларов, а реклама — минимум 1000 долларов. Плюс я еще арендую студию вместе со знакомым, поэтому это выходит примерно 300 долларов в месяц
Певец отмечает, что несмотря на расходы, музыка для него остается главным делом жизни, в которое он готов вкладывать не только деньги, но и много времени и энергии.
