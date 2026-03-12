$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
21:38 • 22 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
16:05 • 11310 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 20982 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 23911 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 16253 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16154 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 13720 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22355 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39398 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49339 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Артист тратит около 50 тысяч гривен на быт и аренду жилья. Выпуск одной песни с клипом и рекламой стоит исполнителю более 4 тысяч долларов.

Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно

Украинский певец Игорь Целип откровенно поделился приблизительными расходами на жизнь и признался, что никогда не ведет точного подсчета бюджета. По словам артиста, суммы могут отличаться от месяца к месяцу, ведь многое зависит от работы, концертов и творческих процессов - приводит слова Целипа УНН.

Подробности

Я никогда специально не считал свои расходы, поэтому все очень приблизительно. Но если говорить в общем, то аренда квартиры у меня выходит где-то около 20 тысяч гривен в месяц. На проезд и различные передвижения по городу может уходить примерно 5 тысяч гривен. На еду трачу ориентировочно 15 тысяч гривен, еще где-то около 10 тысяч могут занимать одежда и другие бытовые расходы. Но это очень приблизительные цифры, потому что каждый месяц может быть разным

— поделился певец.

Целип добавляет, что наиболее затратной частью его жизни остается музыка, ведь создание новых песен требует значительных вложений.

Когда начинается выпуск новой песни — это вообще отдельная тема, там начинается головная боль

— шутит артист.

По словам исполнителя, подготовка одного релиза может стоить несколько тысяч долларов.

Если говорить приблизительно, то сама песня может обойтись в 1500–2000 долларов. Клип — примерно 700–1000 долларов. Фотосессия для релиза может стоить около 200 долларов, а реклама — минимум 1000 долларов. Плюс я еще арендую студию вместе со знакомым, поэтому это выходит примерно 300 долларов в месяц

— рассказал Игорь Целип.

Певец отмечает, что несмотря на расходы, музыка для него остается главным делом жизни, в которое он готов вкладывать не только деньги, но и много времени и энергии.

Станислав Кармазин

