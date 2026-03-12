Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City

Норма об отсутствии уголовных производств у компаний, претендующих на статус резидента Defence City, может стать барьером для значительной части предприятий ОПК и авиастроения, ведь такие дела часто годами остаются формально открытыми без подозрений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава Запорожского отделения ВОО "Ассоциация адвокатов Украины" Адвокат, партнер ЮК "Майстро и Беженар" Дмитрий Майстро, подчеркнув, что законодательство относительно спецрежима нуждается в уточнении также в части аудита, требований к обороту компаний и налоговых условий для украинских производителей товаров для ОПК.

Юрист отмечает, что складывается впечатление, что законодательство относительно Defence City писалось под какие-то конкретные крупные компании.

Нужно вносить определенные изменения (в законодательство относительно Defence City – ред.), я считаю. Они должны быть… Такое впечатление, что это написано под кого-то, под какой-то определенный сегмент, под какой-то пул больших и сильных (компаний – ред.) прописали, а все остальные - как-то непонятно - отметил Дмитрий Майстро.

Как писал ранее УНН, представители рынка ОПК отмечают, что сейчас законодательство относительно Defence City имеет некоторые противоречия и не учитывает реалий сегодняшнего дня, что значительно усложняет предприятиям присоединение к спецрежиму.

В частности, речь идет о требовании проведения аудита, однако не уточнено, за какой период и кем он должен проводиться. Дмитрий Майстро убежден, что эта норма нуждается в уточнении для избежания коррупционных рисков. По его мнению, в законодательстве стоит прописать, какая аудиторская компания должна проводить проверку, указать требования относительно ее сертификации, а также четко определить период аудита.

Представители рынка ОПК и авиастроения убеждены, что также нуждается в уточнении и норма, которая предусматривает отсутствие уголовных производств, в которых бы фигурировал потенциальный резидент. Этот пункт, по мнению игроков рынка, не соответствует современным реалиям, когда уголовный процесс используется как инструмент давления на бизнес и не всегда является обоснованным.

Практика открытия уголовных дел, к сожалению, часто носит формальный характер: производства регистрируются по заявлениям конкурентов или в рамках проверок, после чего могут годами "висеть" без активных следственных действий. Часто уголовный процесс некоторые недобросовестные правоохранители могут использовать как элемент давления на бизнес - рассказал в комментарии УНН глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

В свою очередь Дмитрий Майстро убежден, что уточнение нормы относительно уголовных производств едва ли не самое критичное. Он акцентирует на том, что сейчас действует норма относительно отсутствия уголовных производств против компаний, которые планируют присоединиться к спецрежиму. Однако этот пункт не учитывает действие презумпции невиновности, а также тот факт, что часто правоохранительные органы используют уголовный процесс для давления на бизнес.

Мы же понимаем, что сейчас очень много уголовных производств, которые расследуются в отношении бизнеса. Дела возбуждаются, годами они зарегистрированы, подозрения никому не предъявляются. Таких дел, к сожалению, много. В суд не передаются, но, фактически, при получении какой-то информации (о компании – ред.), дело висит и видно, что оно возбуждено в отношении должностных лиц или где-то в этом уголовном деле фигурирует предприятие. И, конечно, это тоже препятствует (присоединению предприятий к Defence City – ред.) - пояснил юрист.

Он убежден, что в законодательстве должно быть четко указано, что, например, не может быть резидентом предприятие, в отношении должностных лиц которого есть обвинительный приговор, вступивший в законную силу, или хотя бы должностным лицам вручено уведомление о подозрении.

Еще одним пунктом, который мог бы значительно поддержать отечественный ОПК, может стать отмена НДС на комплектующие украинского производства, как это сделано для импортных деталей.

По мнению юриста, сейчас в Украине действуют неравные условия для бизнеса, в частности в части уплаты НДС. Ведь на импортные детали для предприятий ОПК этот налог отменен, а на детали украинского производства – нет.

Если брать НДС, то, конечно, мы понимаем, что это какой-то вопрос относительно неконкурентности рынка. То есть, у одних есть эта льгота, у других нет. И это ставит (бизнес – ред.) в неравные условия. То есть, нужно это конкретизировать и, возможно, чтобы могли украинские производители тоже иметь эти льготы по уплате НДС. Хотя бы частично уже, если невозможно отменить все, хотя бы пусть это будет какой-то меньший процент - отметил юрист.

Юрист также поддержал требование рынка и относительно уточнения законодательства в части оборота, который необходим для резидентства в Defence City для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса, причастные к сфере ОПК и авиастроения, также имели возможность получить льготы и преференции.

Знаете, все работают в одной сфере, но возможности разные. Поэтому это тоже требует уточнения. Это такие существенные вопросы. И уголовные производства нужно тоже как-то четко разграничить. То есть, нужно уточнение. И по аудиту прописать, чтобы люди понимали, ага, аудиторская компания, наличие сертификата - там год, три года… Если это НДС, то украинские производители… Пусть, может, это будет там не полностью отменено, скажем, а как-то частично уменьшено. Например, будет меньше процент НДС - отметил юрист.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг относительно оборонных товаров) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования относительно раскрытия информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.