05:30 • 8126 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
04:30 • 11667 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25 • 13982 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
1 июня, 23:28 • 35682 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 37081 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 45695 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 39659 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 81119 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51653 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 48341 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58

Киев • УНН

 • 3220 просмотра

В результате атаки на Киев погибли четыре человека и 58 пострадали. Госпитализированы 40 человек, среди раненых есть дети.

Массированная атака рф на Киев унесла жизни уже четырех человек, известно еще о 58 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

58 пострадавших в столице. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе, двоих детей. Четыре человека погибли

- сообщил Кличко.

По данным ГСЧС, среди пострадавших 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного российского обстрела.

Киев затянуло едким дымом после массированной российской атаки02.06.26, 04:56 • 17837 просмотров

Дополнение

По данным полиции Киева, в ночь на 2 июня враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под вражеской атакой оказались Шевченковский, Подольский, Соломенский, Оболонский, Дарницкий, Голосеевский и Святошинский районы. 

