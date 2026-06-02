Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58

Массированная атака рф на Киев унесла жизни уже четырех человек, известно еще о 58 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

58 пострадавших в столице. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе, двоих детей. Четыре человека погибли - сообщил Кличко.

По данным ГСЧС, среди пострадавших 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного российского обстрела.

Киев затянуло едким дымом после массированной российской атаки

По данным полиции Киева, в ночь на 2 июня враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под вражеской атакой оказались Шевченковский, Подольский, Соломенский, Оболонский, Дарницкий, Голосеевский и Святошинский районы.