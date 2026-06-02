В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

В результате массированного обстрела Киева пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. В городе горят жилые дома, поликлиника и рынок.

В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло до четырех человек. В нескольких районах столицы зафиксированы пожары, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

По словам городского головы, трое пострадавших были госпитализированы, еще одному человеку медики оказали помощь амбулаторно. В то же время власти подчеркивают, что ситуация остается динамичной, а информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Повреждены многоэтажки и частные дома

В Соломенском районе в результате попадания обломков, вероятно ракеты, в 15-этажный жилой дом повреждены верхние этажи. Также в районе из-за падения обломков беспилотника произошли пожары в частном жилом доме и на территории частной усадьбы.

Кроме того, в Подольском районе ранее было зафиксировано разрушение конструкций многоэтажного жилого дома, где, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Горят поликлиника, торговая площадка и нежилое здание

В Голосеевском районе из-за падения обломков, вероятно ракеты, возник пожар на территории торговой площадки. Также зафиксировано возгорание автомобилей на открытой территории и пожар в здании поликлиники.

В Шевченковском районе в результате падения обломков, вероятно ракеты, произошло возгорание в нежилом здании. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий и ликвидировать последствия российской атаки.

