В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома
Киев • УНН
В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло до четырех человек. В нескольких районах столицы зафиксированы пожары, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
По словам городского головы, трое пострадавших были госпитализированы, еще одному человеку медики оказали помощь амбулаторно. В то же время власти подчеркивают, что ситуация остается динамичной, а информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Повреждены многоэтажки и частные дома
В Соломенском районе в результате попадания обломков, вероятно ракеты, в 15-этажный жилой дом повреждены верхние этажи. Также в районе из-за падения обломков беспилотника произошли пожары в частном жилом доме и на территории частной усадьбы.
Кроме того, в Подольском районе ранее было зафиксировано разрушение конструкций многоэтажного жилого дома, где, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
Горят поликлиника, торговая площадка и нежилое здание
В Голосеевском районе из-за падения обломков, вероятно ракеты, возник пожар на территории торговой площадки. Также зафиксировано возгорание автомобилей на открытой территории и пожар в здании поликлиники.
В Шевченковском районе в результате падения обломков, вероятно ракеты, произошло возгорание в нежилом здании. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий и ликвидировать последствия российской атаки.
