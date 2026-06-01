Более 17 тысяч абонентов в Дружковке остались без газоснабжения из-за ударов рф
Киев • УНН
Из-за обстрелов 1 июня 2026 года в Дружковской громаде прекращено газоснабжение. Без газа остались 17 368 абонентов в городе и соседних селах.
Из-за систематических российских обстрелов Дружковская громада в Донецкой области осталась без газоснабжения, передает УНН со ссылкой на Донецкоблгаз.
По информации диспетчера линейного производственного управления магистральных газопроводов, сегодня, 1 июня 2026 года, были перекрыты входная и выходная задвижки на ГРС города Дружковка
Как сообщили в Донецкоблгазе, такое решение принято в связи с постоянными ежедневными обстрелами со стороны российских оккупационных войск. В результате очередных повреждений газовых сетей в настоящее время отсутствует техническая возможность проводить аварийно-восстановительные работы и обеспечивать стабильное газоснабжение.
В компании добавили, что без газа остаются 17 368 абонентов:
▪️ Дружковка
— 4151 абонент частного сектора;
— 13 342 абонента государственного сектора;
▪️ с. Кондратовка
— 2 абонента частного сектора;
▪️ с. Дружковское (Червонозоряное)
— 15 абонентов частного сектора.
