рф сбросила три авиабомбы на многоэтажки в Дружковке, пятеро раненых
Киев • УНН
Из-за удара тремя бомбами ФАБ-250 по Дружковке ранены пять гражданских лиц. Повреждены пять многоэтажек и зафиксированы многочисленные разрушения.
Российские войска сбросили три 250-килограммовые авиабомбы на многоэтажки в Дружковке Донецкой области, 5 гражданских ранены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 1 июня российские войска сбросили на Дружковку 3 авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Средства поражения попали по многоквартирным жилым домам, указали в прокуратуре.
В результате обстрела получили телесные повреждения пятеро гражданских в возрасте от 20 до 68 лет
Как указано, у четверых мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга.
Повреждены 5 многоквартирных домов.
Дополнение
Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, за прошедшие сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. За 31 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Дружковке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения, отметил глава ОВА.
Как указали в полиции Донецкой области, среди пострадавших - двое детей. За 31 мая полиция зафиксировала 1 040 попаданий по линии фронта и жилому сектору области. По Дружковке россияне ударили тремя FPV-дронами. Славянск атаковали шесть вражеских беспилотников, сегодня ночью россия снова обстреляла город. На Краматорск оккупационные войска направили четыре БпЛА различного типа – повредили многоквартирный дом, объект инфраструктуры, 5 гражданских авто.