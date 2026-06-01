07:11 • 156 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
31 мая, 11:09 • 25396 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 63639 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 47359 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10 • 105711 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 102705 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 56094 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 94709 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 106391 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 65214 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Администрация США прекратила финансирование 40% программ по документированию преступлений рф. Из-за этого иностранные эксперты больше не могут работать в Украине.

Администрация Дональда Трампа сократила финансирование программ, которые помогали Украине расследовать военные преступления России. Речь идет об инициативах по документированию атак на гражданских, пыток, сексуального насилия, депортации детей и других преступлений, совершенных после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, десятки иностранных экспертов, которые ранее помогали собирать и анализировать доказательства на местах боевых действий, больше не могут приезжать в Украину. Это существенно усложняет работу по фиксации преступлений.

Reuters опросило более 40 представителей правоохранительных органов, юристов, правозащитников и исследователей, вовлеченных в соответствующие программы. Почти все они подтвердили, что сокращение финансирования уже негативно повлияло на их деятельность.

По оценкам агентства, с 2022 года США направили более 283 млн долларов на инициативы, связанные с документированием военных преступлений в Украине. В то же время не менее 40% этих программ были закрыты или завершены без продления финансирования.

Бывший посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак предупредила, что сокращение помощи может привести к тому, что часть жертв не получит доступа к правосудию.

В то же время в марте администрация США объявила о новой программе на 25 млн долларов для содействия возвращению украинских детей, однако перед этим был сокращен ряд других проектов, в частности инициатива Йельского университета, которая занималась отслеживанием похищенных детей.

