Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters

Администрация Дональда Трампа сократила финансирование программ, которые помогали Украине расследовать военные преступления России. Речь идет об инициативах по документированию атак на гражданских, пыток, сексуального насилия, депортации детей и других преступлений, совершенных после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По данным агентства, десятки иностранных экспертов, которые ранее помогали собирать и анализировать доказательства на местах боевых действий, больше не могут приезжать в Украину. Это существенно усложняет работу по фиксации преступлений.

Reuters опросило более 40 представителей правоохранительных органов, юристов, правозащитников и исследователей, вовлеченных в соответствующие программы. Почти все они подтвердили, что сокращение финансирования уже негативно повлияло на их деятельность.

По оценкам агентства, с 2022 года США направили более 283 млн долларов на инициативы, связанные с документированием военных преступлений в Украине. В то же время не менее 40% этих программ были закрыты или завершены без продления финансирования.

Бывший посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак предупредила, что сокращение помощи может привести к тому, что часть жертв не получит доступа к правосудию.

В то же время в марте администрация США объявила о новой программе на 25 млн долларов для содействия возвращению украинских детей, однако перед этим был сокращен ряд других проектов, в частности инициатива Йельского университета, которая занималась отслеживанием похищенных детей.

