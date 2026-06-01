Число пострадавших от ночной атаки на Одессу возросло до четырех человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Одессу пострадали четыре человека. Вражеский БпЛА повредил девятиэтажку, также произошло возгорание двух одноэтажных домов.
Количество пострадавших в результате ночной атаки врага на Одессу возросло до четырех. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
Также произошло возгорание двух одноэтажных домов. На местах развернуты оперативные штабы, работают соответствующие службы и благотворители
Напомним
В Одессе в результате попадания вражеского БпЛА в девятиэтажку частично разрушены первый и второй этажи. Повреждены фасад здания и балконы. Пожар локализован.
